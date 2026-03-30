Αγρίνιο: Στον Εισαγγελέα σήμερα οι τρεις ανήλικοι για την αιματηρή επίθεση σε βάρος 16χρονου

Ενώπιον του Εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα οι τρεις 17χρονοι που συνελήφθησαν για την αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου.

Σε βάρος τους έχει σχηματιστεί δικογραφία για πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παραβίαση της νομοθεσίας περί όπλων, ενώ οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν και στη σύλληψη τριών γονέων για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας από τους τρεις φέρεται να είναι εκείνος που τραυμάτισε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή, ο οποίος αιμόφυρτος κατέφυγε στα σκαλιά της Τράπεζας Πειραιώς. Στο περιστατικό φέρεται να ήταν παρούσα και η αδερφή του θύματος, η οποία, αφού ξεπέρασε το αρχικό σοκ, συνέδραμε τις αρχές στις έρευνες.

με στοιχεια από agriniopress