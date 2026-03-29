Αγρίνιο: Οι δραματικές στιγμές μετά το μαχαίρωμα του 16χρονου

Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων τριών νεαρών που εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου.

Ειδικότερα, οι τρεις νεαροί έχουν συλληφθεί με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τρεις 17χρονους, ενώ ο ένας εκ των τριών, φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή, που αιμόφυρτος σύρθηκε μέχρι τα σκαλιά του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς.