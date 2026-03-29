Αγρίνιο: Οι δραματικές στιγμές μετά το μαχαίρωμα του 16χρονου

Συνελήφθησαν τρεις ανήλικοι για την επίθεση σε 16χρονο στο Αγρίνιο, χειροπέδες και σε τρεις γονείς
Σε συλλήψεις προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά την ταυτοποίηση των στοιχείων τριών νεαρών που εμπλέκονται στην αιματηρή επίθεση που σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο του Αγρινίου.
Ειδικότερα, οι τρεις νεαροί έχουν συλληφθεί με την δικογραφία σε βάρος τους να αφορά πρόκληση επικίνδυνης σωματικής βλάβης και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων ενώ σημειώνεται ότι συνελήφθησαν και τρεις γονείς για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.
Οι συλληφθέντες αναμένεται αύριο να οδηγηθούν στον Εισαγγελέα.
Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για τρεις 17χρονους, ενώ ο ένας εκ των τριών, φέρεται να είναι αυτός που χτύπησε με σουγιά τον 16χρονο μαθητή, που αιμόφυρτος σύρθηκε μέχρι τα σκαλιά του κτιρίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Το περιστατικό εκτυλίχθηκε στη συμβολή των οδών Κύπρου και Ι. Σταΐκου, σε κοντινή απόσταση από την κεντρική πλατεία, όπου ο 16χρονος δέχθηκε επίθεση από ομάδα νεαρών. Κατά πληροφορίες, δέχθηκε χτυπήματα και τραυματίστηκε στο πόδι με αιχμηρό αντικείμενο.
Αρχικά είχαν προσαχθεί έξι άτομα, ωστόσο αφέθηκαν ελεύθερα, καθώς δεν προέκυψαν στοιχεία εμπλοκής τους. Στη συνέχεια, από την έρευνα της αστυνομίας ταυτοποιήθηκαν τρεις 17χρονοι, οι οποίοι και συνελήφθησαν.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Νοσοκομείο Αγρινίου, καθώς είχε υποστεί αιμορραγία από το τραύμα στο πόδι. Η κατάστασή του, σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, δεν προκαλεί ανησυχία.
Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 16χρονος ανέφερε στις αρχές ότι είχε προσωπικές διαφορές με ορισμένα από τα άτομα που του επιτέθηκαν, ενώ αποκλείστηκε το ενδεχόμενο οπαδικών κινήτρων.
πηγη βιντεο agriniotv
