Η Πάτρα τίμησε τα θύματα της σφαγής του 1821

Με ιδιαίτερη κατάνυξη και σε κλίμα συγκίνησης, η Πάτρα τίμησε και φέτος, όπως κάθε χρόνο την Ε’ Κυριακή των Νηστειών, τη μνήμη των θυμάτων της σφαγής του Απριλίου του 1821, που έχασαν τη ζωή τους με φρικτό τρόπο από τη βαρβαρότητα των Οθωμανών.

Οι εκδηλώσεις κορυφώθηκαν με Αρχιερατικό Συλλείτουργο στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέου, παρουσία πλήθους πιστών και εκπροσώπων των τοπικών αρχών.

Στον Όρθρο χοροστάτησε και της Θείας Λειτουργίας προεξήρχε, ως εκπρόσωπος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου και της Ιεράς Συνόδου, ο Νικόλαος Χατζηνικολάου. Τον Σεβασμιώτατο καλωσόρισε ο Μητροπολίτης Πατρών Χρυσόστομος Σκλήφας, εκφράζοντας τις ευχαριστίες της τοπικής Εκκλησίας, του ιερού κλήρου και των αρχών για την παρουσία του.

Στον λόγο του, ο Μητροπολίτης Μεσογαίας αναφέρθηκε με έντονα συγκινησιακό και πατριωτικό λόγο στη θυσία των Πατρινών, τονίζοντας τη σημασία της διατήρησης της ιστορικής μνήμης και της παρακαταθήκης που άφησαν οι πρόγονοι. Όπως σημείωσε, τα γεγονότα εκείνης της περιόδου αποτελούν διαρκές μήνυμα αυτοθυσίας και πίστης για τις επόμενες γενιές.

Μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας τελέστηκε το ιερό μνημόσυνο για τα θύματα, ενώ στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε πομπή προς τη στήλη-μνημείο των σφαγιασθέντων, όπου εψάλη επιμνημόσυνη δέηση και κατατέθηκαν στεφάνια.

Στις εκδηλώσεις συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Πολιτείας, μεταξύ των οποίων και ο υφυπουργός Πολιτισμού Ιάσονας Φωτήλας, καθώς και αγήματα, πολιτιστικοί και πατριωτικοί σύλλογοι με παραδοσιακές ενδυμασίες και μαθητές του Εκκλησιαστικού Λυκείου, συμβάλλοντας στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης και της τιμής προς τους ήρωες της πόλης.