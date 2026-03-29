Ολυμπιακό Ράλλυ: Και δεύτερο ατύχημα – Τούμπαρε το αγωνιστικό

Και δεύτερο ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ.

Συγκεκριμένα, στην ειδική διαδρομή της Φολόης -και σε αυτή την περίπτωση- το Toyota Yaris των Κόκκινου Στυλιανού-Κόκκινου Παναγιώτη, χάνει τον έλεγχο μετά από στροφή, κάνει σβούρες και αναποδογυρίζει στην μέση της διαδρομής.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του patrisnews, το αγωνιστικό όχημα κατευθύνθηκε προς το κοινό που βρισκόταν στο σημείο χωρίς -ευτυχώς- να υπάρξει κάποιος τραυματισμός.

Το πλήρωμα, είναι καλά.