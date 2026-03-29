Ηλεία: Σοβαρό ατύχημα στο Ολυμπιακό Ράλλυ – Δείτε βίντεο

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στην ειδική διαδρομή της Φολόης στη διάρκεια του 46ου Ολυμπιακού Ράλλυ.

Ο έμπειρος οδηγός Γιάννης Παπαδημητρίου -που μέχρι εκείνη την ώρα είχε το προβάδισμα του χρόνου στην γενική- με συνοδηγό τον Χρήστο Κουζιωνη, έχασε -μετα από στροφή- τον έλεγχο του Skoda Fabia RS, προσέκρουσε με σφοδρότητα σε δέντρο με το πίσω μέρος του οχήματος, έκανε σβούρες και ακινητοποιήθηκε στη μέση της πίστας.

Ευτυχώς το πλήρωμα δεν τραυματίστηκε