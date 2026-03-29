Αίγιο: Αφιέρωμα στην ηθοποιό Καίτη Κωνσταντίνου έναν χρόνο μετά τον θάνατό της

Αφιέρωμα στη ζωή και το έργο της Καίτης Κωνσταντίνου διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Ροδοδάφνης Αιγιάλειας «Ο Ευαγγελισμός», υπό την αιγίδα του Δήμου Αιγιάλειας, τη Δευτέρα 6 Απριλίου στις 19:00, στο Πολύκεντρο Συνεδριακό Κέντρο Αιγίου.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται στον τόπο καταγωγής της αγαπημένης ηθοποιού, έναν χρόνο μετά τον πρόωρο θάνατό της, με στόχο να τιμηθεί η σημαντική καλλιτεχνική της διαδρομή και η συμβολή της στο θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Μέσα από αφηγήσεις, αναφορές και αναμνήσεις, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να «ταξιδέψει» στην πορεία της, από τα πρώτα της βήματα έως την καθιέρωσή της, θυμούμενο εμβληματικούς ρόλους που άφησαν έντονο αποτύπωμα.

Στην εκδήλωση θα συμμετάσχουν φίλοι και συνεργάτες της ηθοποιού, οι οποίοι θα μοιραστούν προσωπικές εμπειρίες και στιγμές από τη συνεργασία τους, σκιαγραφώντας την προσωπικότητα και το ήθος της.

Κωμική και δραματική ταυτόχρονα, η Καίτη Κωνσταντίνου ξεχώρισε για την αυθεντικότητα και την εκφραστικότητά της, αφήνοντας ανεξίτηλο το στίγμα της στην ελληνική καλλιτεχνική σκηνή και επηρεάζοντας νεότερες γενιές ηθοποιών.