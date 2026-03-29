Οδοντωτός: Στο υπουργείο Μεταφορών αύριο οι φορείς της Αχαΐας για κρίσιμη σύσκεψη

Με στόχο να δρομολογηθούν εξελίξεις για την επαναλειτουργία του Οδοντωτού σιδηροδρόμου, που παραμένει εκτός λειτουργίας από τις αρχές Μαρτίου, εκπρόσωποι της Αχαΐας μεταβαίνουν αύριο, Δευτέρα 30 Μαρτίου, στο υπουργείο Μεταφορών για έκτακτη σύσκεψη.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κώστα Κυρανάκη, ο οποίος έχει καλέσει σε συνάντηση την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και τους Δήμους Αιγιαλείας και Καλαβρύτων. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 13:30 στα γραφεία του υπουργείου, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο συμμετοχής και βουλευτών της Αχαΐας.

Από την Περιφέρεια αναμένεται να συμμετάσχει ο περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης, συνοδευόμενος από τον αναπληρωτή περιφερειάρχη Χαράλαμπο Μπονάνο και τον αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη. Τον Δήμο Αιγιαλείας θα εκπροσωπήσει ο δήμαρχος Παναγιώτης Ανδριόπουλος, ενώ από τον Δήμο Καλαβρύτων δεν θα παραστεί ο δήμαρχος Θανάσης Παπαδόπουλος λόγω απουσίας στο εξωτερικό. Η εκπροσώπηση του δήμου αναμένεται να καθοριστεί μεταξύ του αντιδημάρχου Οικονομικών Τάκη Βαρβιτσιώτη και του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου Ευθύμη Τζόβολου.

Κεντρικό θέμα της σύσκεψης θα αποτελέσει η εκπόνηση γεωλογικής μελέτης από το ΙΓΜΕ, που θεωρείται απαραίτητη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που οδήγησαν στη διακοπή λειτουργίας της γραμμής, αλλά και για τη διασφάλιση της ασφαλούς επαναλειτουργίας της.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο αναμένεται να παρουσιάσει έναν σαφή «οδικό χάρτη» με τα απαιτούμενα βήματα, καθώς και να προχωρήσει σε κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Υπενθυμίζεται ότι έχει ήδη ζητηθεί από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας να αναλάβει τη χρηματοδότηση της μελέτης, με την περιφερειακή αρχή να εμφανίζεται θετική, παρά το γεγονός ότι δεν έχει θεσμικά την ευθύνη.

Παρότι δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα επαναλειτουργίας, εκτιμάται ότι η ολοκλήρωση της μελέτης και των απαραίτητων έργων θα απαιτήσει αρκετούς μήνες.