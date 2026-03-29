Εγνατία Οδός: «Το αυτοκίνητο έπεσε πάνω στον Αλέκο με 150 χιλιόμετρα και τον πέταξε»

«Τον χτύπησε με δύναμη και τον πέταξε στο αντίθετο ρεύμα μέσα σε δευτερόλεπτα», λέει σοκαρισμένος συνάδελφος του 54χρονου υπαλλήλου που έχασε την ζωή του στο διπλό τροχαίο δυστύχημα στην Εγνατία οδό στην Ήπειρο, το απόγευμα του Σαββάτου.

Μια βάρδια που ξεκίνησε με χαμόγελο και διάθεση μετατράπηκε σε τραγωδία για τον 54χρονο Αλέκο που έχασε την ζωή του στο τροχαίο δυστύχημα εν ώρα εργασίας στην Εγνατία Οδό.

Όλα έγιναν περίπου 400 μέτρα πριν τα διόδια, στην Εγνατία Οδό, στην περιοχή της Δωδώνης Ιωαννίνων, όταν αυτοκίνητο που κινούνταν προς Ηγουμενίτσα επιχείρησε προσπέραση σε νταλίκα και, υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, συγκρούστηκε με άλλο φορτηγό.

Τρεις υπάλληλοι της Εγνατίας Οδού πλησίασαν στο σημείο που έγινε ένα τροχαίο προκειμένου να κάνουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και όλα έγιναν μέσα σε δευτερόλεπτα. «Ερχόταν πάρα πολύ γρήγορα το αυτοκίνητο, με πολύ δύναμη. Ερχόταν με 140-150 χιλιόμετρα», λέει στο newsit.gr εργαζόμενος που ήταν μαζί με τον άτυχο 54χρονο.

«Πηγαίναμε στον δρόμο, χθες για δουλειά. Κι όταν πηγαίναμε, βλέπουμε μια νταλίκα είχε χτυπήσει, ήταν ακινητοποιημένη. Και σταματήσαμε κι εμείς εκεί να δούμε τι γίνεται, μην είναι κανένας χτυπημένος και τα λοιπά. Και κατεβαίνοντας κάτω, πήραμε τις σημαίες για τα αυτοκίνητα, αλλά δεν τα θυμάμαι κι εγώ καλά εκείνη την ώρα», προσθέτει.

«Και βγήκε κι ο Αλέκος εκεί συγχυσμένος, πήγε και πέρασε πίσω απ’ την κλούβα. Εγώ δεν πρόλαβα καλά καλά να πάρω τη σημαία και έρχεται ένα αυτοκίνητο από πάνω, ένα ΙΧ, και τον χτυπάει. Τον πέταξε με δύναμη και τον έστειλε στο αντίθετο ρεύμα. Ερχόταν πάρα πολύ γρήγορα το αυτοκίνητο, με πολύ δύναμη. Ερχόταν με 140 – 150 χιλιόμετρα, όπως είπαν. Και έγινε ένας χαμός μετά… Τον πέταξε τον Αλέκο… πάει ο άνθρωπος. Από χθες το βράδυ δεν έχω κοιμηθεί καθόλου και ακόμα τρέμω. Και τώρα πάω πάλι για δουλειά, τι να κάνω, δεν μπορώ να κάτσω σπίτι μόνος μου. Το σκέφτομαι συνέχεια. Ήμουν δίπλα του. Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του. Λέω “θα σκοτωθούμε έτσι”», τονίζει συγκλονισμός.

«Τον πήρε σβάρνα»

«Ο αδερφός μου δεν πρόλαβε ούτε ένα βήμα να κάνει για να απομακρυνθεί και τον πήρε σβάρνα», λέει συγκινημένος ο αδερφός του 54χρονου θύματος στο αιματηρό τροχαίο της Εγνατίας οδού.

«Από ό,τι έχω μάθει, γιατί πριν λίγο μίλησα με τον συνάδελφό του που ήταν μαζί στο αυτοκίνητο, είχαν ειδοποιηθεί να πάνε στο σημείο που είχε γίνει το ατύχημα. Πήγαν εκεί και, μόλις έφτασαν, κατέβηκαν από το όχημα για να κάνουν τη δουλειά τους. Εκείνη τη στιγμή ο καιρός ήταν πολύ άσχημος. Έριχνε χαλάζι και υπήρχε και ομίχλη. Όπως σταμάτησαν για να βάλουν κώνους και να κλείσουν τη λωρίδα κυκλοφορίας, ο ένας πήγε από τη δεξιά πλευρά και ο άλλος από την αριστερή. Ξαφνικά εμφανίστηκε ένα αυτοκίνητο που ερχόταν με πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα, περίπου με 200 χιλιόμετρα. Δεν πρόλαβε να αντιδράσει κανείς. Ήταν ακαριαίο. Τον πέταξε στον αέρα περίπου τρία μέτρα. Η ταχύτητα ήταν τόσο μεγάλη και η ορατότητα τόσο κακή, που ο οδηγός δεν μπόρεσε να δει τίποτα και να αντιδράσει. Είχαν κατέβει απλώς για να βάλουν τους κώνους και τις σημαίες, για να προστατεύσουν τους οδηγούς και να κλείσουν τη λωρίδα. Και μέσα σε δευτερόλεπτα έγιναν όλα», περιγράφει.

Ο 54χρονος είχε καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας και όλοι μιλάνε για ένα πολύ καλό και ήσυχο άνθρωπο που ποτέ δεν είχε ενοχλήσει κανέναν. Σύμφωνα με την οικογένεια η κηδεία θα γίνει την Τρίτη 31 Μαρτίου στο χωριό όπου και διέμενε στις 11:00.

«Μου είπε ότι έρχονται στην Κέρκυρα για το Πάσχα και μετά άκουσα για το τραγικό περιστατικό»

Λίγα δευτερόλεπτα μετά το αυτοκίνητο που παρέσυρε τον 54χρονο, στο οποίο οδηγός ήταν ένας 78χρονος και συνοδηγός η γυναίκα του έπεσε πάνω σε νταλίκα. Με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή της η 73χρονη που επέβαινα στο αυτοκίνητο. Οι δύο τους σύμφωνα με πληροφορίες είχαν ξεκινήσει προκειμένου να πάνε στην Κέρκυρα όπoυ και μένουν για τις διακοπές του Πάσχα. Μάλιστα, φίλη της 73χρονης μίλησε με το ζευγάρι λίγα λεπτά πριν από το μοιραίο ατύχημα μιλάει στο newsit.gr.

«Πήρα το πρωί την Μαρία να δω τι κάνουν γιατί μου είχε πει ότι θα ερχόντουσαν στο χωριό. Μου είπε φιλενάδα, ερχόμαστε για το Πάσχα και μετά από μια ώρα άκουσα γι’ αυτό το τραγικό περιστατικό. Το βράδυ έμαθα τι έγινε και δεν μπορούσα να το πιστέψω. Κρίμα. Ο 78χρονος δεν είχε ποτέ κάνει το παραμικρό, ήταν δουλευταράς και πολύ καλοί άνθρωποι και οι δύο», λέει στο newsit.gr η γυναίκα που μίλησε με το ζευγάρι πριν το τροχαίο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η 72χρονη και ο 77χρονος ζούσαν στους Καρουσάδες Κέρκυρας και πήγαιναν και στην Αθήνα όπου εκεί διατηρούσαν οικογενειακή επιχείρηση που τώρα έχει περάσει στα παιδιά τους. Άνθρωποι που τους ήξεραν μιλάνε και για τους δύο με τα καλύτερα λόγια λέγοντας ότι ήταν πολύ καλοί και ήσυχοι άνθρωποι που δούλευαν για να τα καταφέρουν.