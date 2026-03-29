Washington Post: Το Πεντάγωνο προετοιμάζεται για εβδομάδες περιορισμένων χερσαίων επιχειρήσεων στο Ιράν

Οι IDF προελαύνουν στον Λίβανο – Εκρήξεις στην Τεχεράνη

Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει σε πλήρη εξέλιξη με τις στρατιωτικές επιχειρήσεις και τα χτυπήματα από τις αντιμαχόμενες πλευρές να είναι συνεχή και αδιάκοπα. Το Ιράν εξαπέλυσε επίθεση σε αεροπορική βάση με αμερικανικές δυνάμεις στην Ιορδανία ενώ απειλεί να χτυπήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln αν πλησιάσει τα Στενά του Ορμούζ. Ισραηλινά στρατεύματα προχωρούν προς τον ποταμό Λιτάνι στον Λίβανο.

Το νέο μήνυμα του Μοτζταμπά Χαμενεΐ για να ευχαριστήσει το Ιράκ Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ευχαρίστησε «τον λαό του Ιράκ και τη θρησκευτική ηγεσία» για τη στήριξη που παρείχαν στο Ιράν «την ώρα που αντιμετωπίζει επιθετικότητα», σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Δεν διευκρινίστηκε, ωστόσο, με ποιον τρόπο μεταφέρθηκε το συγκεκριμένο μήνυμα που ήταν γραπτό.

ΗΠΑ: Προειδοποίηση για πιθανές επιθέσεις σε αμερικανικά πανεπιστήμια στο Ιράκ Η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράκ προειδοποίησε ότι το Ιράν και συμμαχικές πολιτοφυλακές ενδέχεται να σχεδιάζουν επιθέσεις εναντίον αμερικανικών πανεπιστημίων στη Βαγδάτη, τη Σουλεϊμανίγια και το Ντοχούκ. Η προειδοποίηση έρχεται μετά από απειλές της Τεχεράνης κατά αμερικανικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ιρανικές δυνάμεις και συνδεδεμένες ένοπλες ομάδες έχουν ήδη πραγματοποιήσει «ευρείας κλίμακας επιθέσεις» εναντίον Αμερικανών πολιτών και στόχων που συνδέονται με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε διάφορες περιοχές του Ιράκ. Η πρεσβεία υποστηρίζει επίσης ότι η ιρακινή κυβέρνηση δεν έχει καταφέρει να αποτρέψει επιθέσεις από το έδαφός της εναντίον των ΗΠΑ και άλλων χωρών της περιοχής, επαναλαμβάνοντας την έκκληση προς τους Αμερικανούς πολίτες να εγκαταλείψουν τη χώρα για λόγους ασφαλείας. Την ίδια ώρα, αρκετά πανεπιστήμια στη Μέση Ανατολή έχουν ήδη στραφεί σε διαδικτυακή διδασκαλία, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν έχει εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια στην περιοχή.

Αμερικανός αξιωματούχος στο i24: Στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις για μια “σημαντική χερσαία επιχείρηση” «Μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, θα υπάρχουν επαρκείς δυνάμεις ώστε να καταστεί δυνατή μια “σημαντική χερσαία επιχείρηση” κατά του Ιράν.», φέρεται να είπε αμερικανός αξιωματούχος

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">U.S. official to i24:<br><br>By the beginning of next week, there will be enough forces to enable a “significant ground operation” against Iran.</p>— Clash Report (@clashreport) <a href="https://twitter.com/clashreport/status/2038313721768903013?ref_src=twsrc%5Etfw">March 29, 2026</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Στο Ισραήλ ο διοικητής του αμερικανικού στρατού - Συναντήθηκε με τον αρχηγό των IDF Ο επικεφαλής της Κεντρικής Διοίκησης των ΗΠΑ (CENTCOM), Ναύαρχος Brad Cooper, βρέθηκε σήμερα (29/03) στο Ισραήλ, όπου είχε συνάντηση με τον Αρχηγό του Επιτελείου των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων, Αντιστράτηγο Eyal Zamir, καθώς και με ανώτατους αξιωματικούς. Σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η κοινή στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν, με ιδιαίτερη έμφαση στα πρόσφατα πλήγματα που στοχεύουν τις ιρανικές βιομηχανίες οπλικών συστημάτων. Την ίδια ώρα, η εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, Ταξίαρχος Effie Defrin, ανέφερε ότι ο στρατός αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να έχει ολοκληρώσει την εξουδετέρωση όλων των κρίσιμων υποδομών που σχετίζονται με τη στρατιωτική παραγωγή του Ιράν, αναφέρει το CNN.