Οι IDF εξόντωσαν μέλη της Χεζμπολάχ με drones στον νότιο Λίβανο

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ ανακοίνωσαν πως κατά τις πρόσφατες χερσαίες επιχειρήσεις στον νότιο Λίβανο σκοτώθηκαν πολλά μέλη της Χεζμπολάχ, ενώ δημοσίευσαν και σχετικά βίντεο.

Σύμφωνα με τον στρατό του Ισραήλ, η 869η Μονάδα Συλλογής Πληροφοριών εντόπισε αρκετούς ένοπλους της Χεζμπολάχ να εισέρχονται σε κτίριο στη νότια Λίβανο, και λίγο αργότερα, drone της Ισραηλινής Αεροπορίας τους χτύπησε και τους εξουδετέρωσε.

Σε άλλο περιστατικό, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Γκιβατί εντόπισαν μαχητές της Χεζμπολάχ που επιχείρησαν να τοποθετήσουν εκρηκτικά και να εκτοξεύσουν όλμους κατά των δυνάμεων του Ισραήλ.