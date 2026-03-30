Πάτρα: Σήμερα το τελευταίο «αντίο» στη Μαριάννα Μολφέτα

Σε κλίμα βαθιάς θλίψης συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν την 42χρονη
Σε κλίμα βαθιάς οδύνης πραγματοποιείται σήμερα, Δευτέρα 30 Μαρτίου, η κηδεία της Μαριάννας Μολφέτα, η οποία έφυγε πρόωρα από τη ζωή σε ηλικία 42 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στην τοπική κοινωνία της Πάτρας.
Συγγενείς, φίλοι και άνθρωποι που τη γνώριζαν συγκεντρώνονται στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα Νέου Πατρών, για να της πουν το τελευταίο «αντίο», αποτίοντας φόρο τιμής σε μια γυναίκα που ξεχώριζε για το ήθος, την καλοσύνη και τον επαγγελματισμό της.
Η απώλειά της έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένειά της, με τον σύζυγό της, τους οικείους της και τους συγγενείς της να την αποχαιρετούν με συγκίνηση, αδυνατώντας να πιστέψουν τον πρόωρο χαμό της.
Η ταφή θα ακολουθήσει στο Β’ Κοιμητήριο Αγίου Μηνά Λεύκας, όπου συγγενείς και φίλοι θα τη συνοδεύσουν στην τελευταία της κατοικία, σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή για όλους όσοι τη γνώρισαν και τη αγάπησαν.
