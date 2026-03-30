Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Δίκη Τεμπών
Αγγελίες
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αυστραλία: Ο ουρανός «βάφτηκε» κόκκινος λόγω του κυκλώνα Narelle

Παρά την ένταση του φαινομένου, η εικόνα άλλαξε μέσα σε δύο μόλις ημέρες - Πώς το εξηγούν οι ειδικοί

Ένα απόκοσμο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Δυτικής Αυστραλίας, όταν ο ουρανός βάφτηκε σε βαθύ κόκκινο χρώμα καθώς ο τροπικός κυκλώνας Narelle πλησίαζε τις ακτές της περιοχής.

Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε εντυπωσιακά βίντεο, δημιούργησε σκηνικό που πολλοί χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό», προκαλώντας δέος, αλλά και ανησυχία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η ατμόσφαιρα γέμισε με πυκνή σκόνη, ενώ το φως του ήλιου φιλτραρίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να κυριαρχούν έντονες κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

«Έξω είναι απίστευτα απόκοσμα και τα πάντα είναι καλυμμένα με σκόνη», ανέφερε χαρακτηριστικά το Shark Bay Caravan Park, ένας τουριστικός χώρος διαμονής για κάμπινγκ και τροχόσπιτα που βρίσκεται στην περιοχή Shark Bay της δυτικής ακτής της Αυστραλίας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την πρωτόγνωρη εμπειρία.

Το μετά
Παρά την ένταση του φαινομένου, η εικόνα άλλαξε μέσα σε δύο μόλις ημέρες.

Όπως ανέφεραν οι υπεύθυνοι του χώρου, ο ουρανός επανήλθε στο γνώριμο γαλάζιο του, αν και η περιοχή παρέμεινε καλυμμένη με λεπτή σκόνη, υπενθυμίζοντας τη δύναμη των ακραίων καιρικών φαινομένων.

Ειδήσεις Τώρα

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αυστραλία
Ειδήσεις
Κοινωνία
825840
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις