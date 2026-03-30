Αυστραλία: Ο ουρανός «βάφτηκε» κόκκινος λόγω του κυκλώνα Narelle

Ένα απόκοσμο θέαμα αντίκρισαν οι κάτοικοι της Δυτικής Αυστραλίας, όταν ο ουρανός βάφτηκε σε βαθύ κόκκινο χρώμα καθώς ο τροπικός κυκλώνας Narelle πλησίαζε τις ακτές της περιοχής.

Το φαινόμενο, που καταγράφηκε σε εντυπωσιακά βίντεο, δημιούργησε σκηνικό που πολλοί χαρακτήρισαν «αποκαλυπτικό», προκαλώντας δέος, αλλά και ανησυχία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων, η ατμόσφαιρα γέμισε με πυκνή σκόνη, ενώ το φως του ήλιου φιλτραρίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να κυριαρχούν έντονες κόκκινες και πορτοκαλί αποχρώσεις.

«Έξω είναι απίστευτα απόκοσμα και τα πάντα είναι καλυμμένα με σκόνη», ανέφερε χαρακτηριστικά το Shark Bay Caravan Park, ένας τουριστικός χώρος διαμονής για κάμπινγκ και τροχόσπιτα που βρίσκεται στην περιοχή Shark Bay της δυτικής ακτής της Αυστραλίας, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας την πρωτόγνωρη εμπειρία.