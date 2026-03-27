ΕΝΦΙΑ 2026: Στα 29,3 δισ. ευρώ η αξία των ακινήτων στη Δυτική Ελλάδα – Πόσο πληρώνουν οι ιδιοκτήτες

Αυξημένη εμφανίζεται η συνολική αντικειμενική αξία της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων για το 2026, σύμφωνα με τα στοιχεία της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ που δημοσιοποίησε η ΑΑΔΕ.

Η αξία των ακινήτων σε ολόκληρη τη χώρα ανήλθε στα 782,5 δισ. ευρώ, έναντι 777,8 δισ. ευρώ το προηγούμενο έτος.

Στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τα στοιχεία δείχνουν ότι 417.721 ιδιοκτήτες διαθέτουν ακίνητη περιουσία συνολικής αντικειμενικής αξίας 29,30 δισ. ευρώ. Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο διαμορφώνεται στα 70.139 ευρώ, ενώ ο μέσος ΕΝΦΙΑ που καλούνται να πληρώσουν οι ιδιοκτήτες ανέρχεται περίπου στα 197 ευρώ. Ο συνολικός φόρος που αντιστοιχεί στην περιοχή φτάνει τα 82,32 εκατ. ευρώ.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, ο συνολικός λογαριασμός του ΕΝΦΙΑ για το 2026 ανέρχεται σε περίπου 2,3 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, τα 1,711 δισ. ευρώ καλούνται να πληρώσουν τα φυσικά πρόσωπα και τα 585,68 εκατ. ευρώ τα νομικά πρόσωπα.

Η μέση αντικειμενική αξία ανά φορολογούμενο στη χώρα διαμορφώνεται στα 87.767 ευρώ, ενώ ο μέσος ΕΝΦΙΑ φτάνει τα 254 ευρώ. Παράλληλα, 983.827 ιδιοκτήτες ακινήτων απαλλάχθηκαν πλήρως από την καταβολή του φόρου.

Σημαντικές είναι και οι εκπτώσεις που δόθηκαν σε ιδιοκτήτες που έχουν ασφαλίσει τις κατοικίες τους έναντι φυσικών καταστροφών. Συγκεκριμένα, 428.147 φορολογούμενοι έλαβαν έκπτωση για 609.219 δικαιώματα, με το συνολικό όφελος να αγγίζει τα 26 εκατ. ευρώ.

Επιπλέον, 579.224 φορολογούμενοι με κύρια κατοικία σε μικρούς οικισμούς έλαβαν συνολική έκπτωση 47,5 εκατ. ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας με τη μεγαλύτερη αξία ακίνητης περιουσίας βρίσκεται η Αττική, όπου 2.560.738 ιδιοκτήτες κατέχουν ακίνητα συνολικής αξίας 412,63 δισ. ευρώ, ενώ στη χαμηλότερη θέση βρίσκεται η Δυτική Μακεδονία, με 185.365 ιδιοκτήτες και ακίνητη περιουσία 10,35 δισ. ευρώ.

Τα στοιχεία αποτυπώνουν τη μεγάλη συγκέντρωση ακίνητης περιουσίας στα μεγάλα αστικά κέντρα, αλλά και τη σημαντική συμμετοχή περιφερειών όπως η Δυτική Ελλάδα, όπου εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες καλούνται να ανταποκριθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις για την ακίνητη περιουσία τους.