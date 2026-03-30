Πάτρα: Συντονισμός δράσεων για την αντιπυρική περίοδο σε σύσκεψη υπό τον Γιάννη Κεφαλογιάννη

Την Τρίτη
Στην Πάτρα θα βρεθεί αύριο ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης, προκειμένου να συμμετάσχει σε ευρεία σύσκεψη ενόψει της φετινής αντιπυρικής περιόδου.
Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11:00 το πρωί στην έδρα της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, παρουσία του περιφερειάρχη Νεκτάριου Φαρμάκη και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.
Στο επίκεντρο της συζήτησης αναμένεται να βρεθούν ο σχεδιασμός και ο συντονισμός των υπηρεσιών για την πρόληψη και την αντιμετώπιση πυρκαγιών καθώς η ετοιμότητα των μηχανισμών πολιτικής προστασίας.
