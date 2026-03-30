Στην Ακράτα ο Ανδρέας Κατσανιώτης για τον πρωτογενή τομέα- Συνέχεια επαφών σε όλη την Αχαΐα

Ο Ανδρέας Κατσανιώτης επισκέφθηκε παραγωγούς και φορείς στην Ακράτα, καταγράφοντας από κοντά τις ανάγκες και προκλήσεις του αγροτικού κόσμου.

Η ανακοίνωση του Ανδρέα Κατσανιώτη αναφέρει τα εξής:

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του, είχε την ευκαιρία να συναντηθεί με παραγωγούς και εκπροσώπους της τοπικής κοινωνίας, μεταξύ των οποίων πρόεδροι τοπικών κοινοτήτων Ακράτας και Αιγείρας, αγροτοσυνεταιριστές, κτηνοτρόφοι και επιμελητηριακοί σύμβουλοι, καταγράφοντας από κοντά τις ανάγκες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο αγροτικός κόσμος της περιοχής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν το αυξημένο κόστος παραγωγής, η πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και η ανάγκη ενίσχυσης των υποδομών που στηρίζουν την αγροτική δραστηριότητα.

Όπως επισημαίνει ο ίδιος, «ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται πολιτικές που βασίζονται στην πραγματικότητα της παραγωγής και στις ανάγκες των ανθρώπων του», υπογραμμίζοντας ότι η άμεση επαφή με την τοπική κοινωνία αποτελεί βασική προϋπόθεση για τη διαμόρφωση ουσιαστικών παρεμβάσεων.

Η παρουσία στην Ακράτα εντάσσεται σε έναν ευρύτερο κύκλο επαφών που ξεκίνησε την Πέμπτη από την Αιγιάλεια, όπου πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με επιχειρήσεις, παραγωγούς, συνεταιρισμούς και τοπικούς φορείς, με στόχο την ουσιαστική καταγραφή των αναγκών του πρωτογενούς τομέα.

«Γι’ αυτό βρισκόμαστε διαρκώς στο πεδίο, συζητώντας με παραγωγούς, επιχειρήσεις και φορείς», σημειώνει χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι στόχος είναι οι προτάσεις που θα διαμορφωθούν να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο στην καθημερινότητα των ανθρώπων της παραγωγής και στην ανάπτυξη της περιφέρειας.

Ο κύκλος επαφών θα συνεχιστεί και σε άλλες περιοχές της Αχαΐας, με στόχο τη συστηματική καταγραφή των ζητημάτων του πρωτογενούς τομέα και την ενίσχυση της συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών στον δημόσιο διάλογο.