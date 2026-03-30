Ρεύμα: Πώς επηρεάζει ο πόλεμος τις τιμές - Οι επιπτώσεις σε πράσινα και μπλε τιμολόγια, πού θα υπάρχουν αυξήσεις

Εκτός από τις τιμές σε βενζίνη και πετρέλαιο κίνησης στην αντλία, η ανάφλεξη στη Μ. Ανατολή έχει κάνει αισθητή την παρουσία της και στα τιμολόγια ρεύματος.

Η πρώτη άμεση επίπτωση ήταν το «φρένο» -για τους νέους πελάτες στην προσφορά των φθηνότερων σταθερών μπλε τιμολογίων, τα οποία μέχρι πρότινος προωθούνταν δυναμικά από τις εταιρείες ως το «αντίδοτο» στη μεταβλητότητα των κυμαινόμενων τιμολογίων και δη των πράσινων, στα οποία είναι ακόμα συμβεβλημένη η πλειοψηφία.

Η δεύτερη επίπτωση αναμένεται να φανεί την Τετάρτη 1η Απριλίου, οπότε και θα ανακοινωθούν τα πράσινα τιμολόγια για τον επόμενο μήνα, τα οποία αναμένεται να ενσωματώσουν -σε κάποιο βαθμό τουλάχιστον- την αύξηση των χονδρεμπορικών τιμών, η οποία μέχρι και την Παρασκευή 27 Μαρτίου, «έτρεχε» με 93,7 ευρώ/MWh, αυξημένη κατά περίπου 20% σε σχέση με τον Φεβρουάριο (όταν είχε κλείσει στα 78,35 ευρώ ανά Μεγαβατώρα).

Οι πληροφορίες του iefimerida.gr αναφέρουν ότι το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ετοιμάζεται να στείλει σήμα συγκράτησης των αυξήσεων στις εταιρείες προμήθειας, προτρέποντάς τους να τις απορροφήσουν στο μέγιστο βαθμό για να μην επιβαρυνθούν οι τελικοί καταναλωτές. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τον τόνο της «αυτοσυγκράτησης» ετοιμάζεται να δώσει ο leader της αγοράς, η ΔΕΗ. Θετικό στοιχείο σε κάθε περίπτωση είναι ότι η αυξητική τάση «βρίσκει» την ελληνική αγορά στην έναρξη της άνοιξης, δηλαδή σε μια περίοδο σχετικά χαμηλής ζήτησης για ρεύμα, με αυξανόμενη την συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών στο ενεργειακό μείγμα, κάτι που «μεταφράζεται» σε περιορισμό της συμμετοχής των μονάδων φυσικού αερίου που επηρεάζονται από τον άνοδο της τιμής του καυσίμου κατά 65% περίπου, από τα 32 ευρώ/MWh προ κρίσης στα επίπεδα των 55 ευρώ/MWh σήμερα.

Η εικόνα για τα σταθερά μπλε τιμολόγια

Στον αντίποδα, αρνητικό στοιχείο είναι η συνεχιζόμενη αβεβαιότητα για την διάρκεια του πολέμου που καθιστά δύσκολη άσκηση για τους παρόχους την χάραξη της τιμολογιακής πολιτικής σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα, κάτι που αντικατοπτρίζεται στα μπλε τιμολόγια, η προσφορά των οποίων για περιόδους 12, 18 ή 24 μηνών προϋποθέτει «κλείδωμα» ποσοτήτων ηλεκτρισμού στις προθεσμιακές αγορές. Εκεί όμως οι τιμές κινούνται ανοδικά στην παρούσα φάση, καθώς ανατράπηκαν οι προβλέψεις για μείωση των τιμών κατά τους επόμενους μήνες που αναμενόταν υπό κανονικές συνθήκες. Είναι ενδεικτικό ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις παραγόντων της αγοράς, η ανοδική τάση των χονδρεμπορικών τιμών στην Ελλάδα αναμένεται να συνεχιστεί και κατά το Απρίλιο (με ο,τι αυτό συνεπάγεται για τα πράσινα τιμολόγια του Μαΐου…) καθώς τότε θα αποτυπωθεί η αύξηση του κόστους των μονάδων αερίου λόγω του άλματος των τιμών του καυσίμου από τις αρχές του τρέχοντα μήνα. Για το δε διάστημα μετά, υπάρχει περιορισμένη ορατότητα και έντονη ανησυχία που ωθεί τις εταιρείες σε συντηρητικές εκτιμήσεις και αποφυγή ρίσκου. Στο πλαίσιο αυτό, δεν προξενεί έκπληξη που πολλά από τα φθηνότερα προϊόντα σταθερής χρέωσης (που λειτουργούσαν ως πόλος έλξης νέων πελατών και προωθούνταν δυναμικά από όλα τα κανάλια πωλήσεων) έχουν διακριτικά αποσυρθεί από τις ιστοσελίδες των εταιρειών, ενώ έχει μειωθεί και η ένταση των προωθητικών ενεργειών. Την ίδια στιγμή, τα νέα μπλε προϊόντα που λανσάρονται έχουν αυξημένες χρεώσεις σε σχέση με τους «προκατόχους» τους. Ως αποτέλεσμα, η αναζήτηση ασφαλούς καταφυγίου έναντι των αυξήσεων στο ρεύμα στην παρούσα φάση αναδεικνύεται σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες…

Τι αναμένεται για τα πράσινα τιμολόγια Απριλίου

Όσον αφορά στα πράσινα τιμολόγια Απριλίου, οι ανακοινώσεις από τους προμηθευτές θα γίνουν το βράδυ της 1ης Απριλίου, με τις χρεώσεις να αναπροσαρμόζονται σε σχέση με αυτές του Μαρτίου που κινήθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα αφού ξεκίνησαν από 9,3 και έφτασαν έως 16,6 λεπτά του ευρώ ανά κιλοβατώρα, με μέση τιμή για τους εννέα μεγαλύτερους παρόχους στα 14,5 λεπτά. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και με μια αύξηση της τάξης του 10-15%, τα πράσινα τιμολόγια θα παραμείνουν σε σχετικά ανεκτά επίπεδα για τους καταναλωτές.