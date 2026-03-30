Απάντηση του προέδρου της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας στον Βασίλη Χριστόπουλο

Από τον πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας κ. Γιώργο Ντίνο, δίνεται στη δημοσιότητα η εξής ανακοίνωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Χριστόπουλο για τη παραίτηση του, καθώς απελευθέρωσε μια θέση στο Δ.Σ., την οποία κατείχε και αδικαιολογήτως επί ένα έτος δεν την τίμησε, αφού δεν προσερχόταν στις συνεδριάσεις, όπως άλλωστε και ο ίδιος στη δήλωσή του παραδέχεται, δυσχεραίνοντας έτσι τη λειτουργία του Δ.Σ. και εν γένει το έργο της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας.

Παραιτείσαι από ένα όργανο μόνο εάν έχεις συμμετάσχει σε αυτό, έχεις προσπαθήσει με την παρουσία σου, τις θέσεις σου και τις εισηγήσεις σου, να βοηθήσεις στην αποτελεσματική και ορθή λειτουργία του, έχεις δηλαδή δώσει τις μάχες σου, δεν έχεις εισακουσθεί και πλέον δεν έχεις κάτι άλλο να προσφέρεις.

Όταν απουσιάζεις αδικαιολόγητα, επί ένα έτος, από το Διοικητικό Συμβούλιο, αυτό δεν είναι μάχη αλλά άτακτη υποχώρηση και λόγος αποπομπής, όπως και ο νόμος προβλέπει.

Τα μέλη του Δ.Σ. της ΔΕΥΑ Αιγιαλείας, ορίζονται από τον εκάστοτε Δήμαρχο, όχι ως επιβράβευση της εκλογής τους αλλά για να βοηθήσουν ουσιαστικά στο έργο της ΔΕΥΑ, να εργαστούν γι’ αυτό, να εισφέρουν με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους, στην εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της ΔΕΥΑ και όχι να χρησιμοποιούν τη θέση τους αυτή, ως έναν ακόμη τίτλο στο βιογραφικό τους.

ΗΡΘΕ ΛΟΙΠΟΝ Η ΩΡΑ ΝΑ ΑΚΟΥΣΤΕΙ Η ΑΛΗΘΕΙΑ

Ο κ. Χριστόπουλος τον Νοέμβριο του 2024, ζήτησε από τον Δήμαρχο να τοποθετηθεί στην θέση του αντιπροέδρου της ΔΕΥΑ, παράλληλα με τα καθήκοντα του αντιδημάρχου έργων, κάτι που δεν έγινε δεκτό.

Από τη συνεδρίαση της ΔΕΥΑ στις 22/11/2024 που περιείχε ως θέμα και την εκλογή αντιπροέδρου και έως σήμερα, προσήλθε μόνο στις (10) από τις (31) συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, χωρίς να καταθέσει καμία διαφορετική άποψη, εκτός και μόνο για την εκλογή αντιπροέδρου που καταψήφισε, ενώ την εισήγηση αυτή την ψήφισαν και όλα τα μέλη της αντιπολίτευσης.

Ο κ. Χριστόπουλος, ως μέλος της Δημοτικής Ομάδας αλλά και ως μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου, ήταν γνώστης κάθε εξέλιξης του έργου των εσωτερικών δικτύων, κάθε προβλήματος που παρουσιαζόταν, οπότε δεν δικαιολογείται καμία άγνοια, όπως προσχηματικά επικαλείται.

Αντί της όψιμης κριτικής σε ένα όργανο που δεν συμμετείχε, ως όφειλε, θα περίμενα λίγη αυτοκριτική για τα δικά του πεπραγμένα, όπως για το «ράβε-ξήλωνε» της οδού Μητροπόλεως, της πλατείας Αγίας Λαύρας και άλλων έργων, για τα οποία είχε την αποκλειστική ευθύνη.

Ο κ. Χριστόπουλος, μην ψηφίζοντας στο τελευταίο Δ.Σ. την τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος και την αναμόρφωση του προϋπολογισμού, προσπάθησε να εμποδίσει με κάθε τρόπο την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας.

Αυτό όμως που σόκαρε όλα τα μέλη του τελευταίου Δ.Σ. και κυρίως τη δημοτική αρχή, ήταν το ΠΑΡΩΝ του κ. Χριστόπουλου στην εισήγηση της αντιπολίτευσης για το άνοιγμα της οδού Κλεoμένους Οικονόμου, ενώ ο ίδιος επί τρία συναπτά έτη, ως αρμόδιος αντιδήμαρχος έργων, υπερασπιζόταν και επέμενε για τη δημιουργία του εν λόγω πεζόδρομου, τόσο στη δημοτική αρχή όσο και στο Δημοτικό Συμβούλιο!

Όπως άλλωστε λέει και ο θυμόσοφος λαός μας «τα στερνά τιμούν τα πρώτα».

Η παρούσα Δημοτική Αρχή ανέλαβε ένα πολύ βαρύ φορτίο. Να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις της παράταξης του αείμνηστου Δημήτρη Καλογερόπουλου, μετά τον αδόκητο χαμό του. Μια ευθύνη τόσο απέναντι στους ανθρώπους που μας εμπιστεύτηκαν, όσο και απέναντι σε όλη την κοινωνία της Αιγιάλειας.

Η δημοτική μας παράταξη, με οραματιστή τον Δημήτρη Καλογερόπουλο, σχεδίασε και υλοποιεί έργα αξίας πλέον των 100 εκατομμυρίων ευρώ σε όλη την Αιγιάλεια, η οποία αλλάζει κάθε μέρα, από άκρη σε άκρη.

Το όραμα του αείμνηστου Καλογερόπουλου θα παραμείνει φωτεινή πυξίδα για όλα τα μέλη της δημοτικής μας αρχής, χωρίς να προτάσσει κανείς το «εγώ» αλλά το «εμείς», έως το τέλος της πενταετίας.

Όποιος δεν μπορεί να είναι συνεπής σε ό,τι δεσμευθήκαμε, όποιος δεν αντέχει το βάρος και την ευθύνη της υλοποίησης του οράματος του Καλογερόπουλου, μπορεί να αποχωρήσει με αξιοπρέπεια, όχι όμως με όψιμες αιχμές, προσβολές και αμφισβητήσεις, για πράγματα και αρχές που μέχρι πρόσφατα ο ίδιος υπερασπιζόταν, από την αντιδημαρχία που κατείχε.

Η προσωπική φιλοδοξία του κ. Χριστόπουλου να εκλεγεί δήμαρχος, δεν αποτελεί δικαιολογία για διαφοροποίηση και για αθέμιτο πόλεμο κατά των μέχρι χθες συναδέλφων. Χρειάζεται μεγαλείο ψυχής, όπως όλοι οι υπόλοιποι στη δημοτική ομάδα δείχνουμε, κάθε μέρα, με το έργο μας και την παρουσία μας, όπου απαιτείται, προκειμένου να συνεχίσουμε, ενωμένοι, το έργο που χρεωθήκαμε απέναντί στους δημότες μας.

Η προσπάθεια αποδόμησης του οράματος και του έργου του Καλογερόπουλου δεν είναι πράξη πολιτικής αυτοπροστασίας, μπορεί να χαρακτηριστεί ως ο,τιδήποτε άλλο.

Παράταξη σημαίνει, συνεργασία και στήριξη του ενός από όλους τους άλλους, ακόμη και στα δύσκολα και όχι στοχοποίηση, άτακτη υπαναχώρηση και όψιμη διαφοροποίηση, χωρίς κανένα πολιτικό και ηθικό υπόβαθρο.

Εμείς θα προχωρήσουμε και θα ολοκληρώσουμε το δημοτικό έργο που δεσμευτήκαμε απέναντι στους δημότες μας να υλοποιήσουμε, χωρίς απουσίες, χωρίς αστόχαστες καταγγελίες, χωρίς όψιμες διαφοροποιήσεις αλλά με πίστη, συνέπεια και σεβασμό στην κοινωνία.

Το οφείλουμε, αν θέλουμε να έχουμε αξιοπρέπεια, στον κόσμο που μας εμπιστεύθηκε.»