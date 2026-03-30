Δολοφονία 20χρονου στη Θεσσαλονίκη: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο 21χρονος

Στα δικαστήρια, προκειμένου να απολογηθεί, εμφανίστηκε σήμερα ο 21χρονος φίλος του 20χρονου, ο οποίος δολοφονήθηκε στις 12 Μαρτίου στην Καλαμαριά της Θεσσαλονίκης.

Ο νεαρός, που ήταν παρών στη δολοφονία, έλαβε προθεσμία για την προσεχή Παρασκευή προκειμένου να απολογηθεί ενώπιον της πρώτης τακτικής ανακρίτριας ενώ μέχρι τότε αφέθηκε ελεύθερος.

Σημειώνεται πως σε βάρος του είχε ασκηθεί δίωξη για βαριά σκοπούμενη βλάβη και είχε επιδοθεί κλήση για απολογία.

Για την ανθρωποκτονία κατηγορείται ένας 23χρονος, ο οποίος είναι προφυλακιστέος και ο οποίος ισχυρίζεται ότι βρισκόταν σε άμυνα. Για την ίδια υπόθεση, προσωρινά κρατούμενος έχει κριθεί και ένας 19χρονος που κατηγορείται για εμπλοκή στο αιματηρό επεισόδιο.