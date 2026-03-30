Δύο νεκροί από ηλεκτροπληξία στο Άστρος Κυνουρίας

Όχημα άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ με αποτέλεσμα να χτυπήσει τα θύματα δυνατό ρεύμα

Τραγικό θάνατο βρήκαν δύο άνθρωποι σε εργατικό δυστύχημα το μεσημέρι της Δευτέρας, στον Άγιο Ανδρέα, Κυνουρίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το δυστύχημα σημειώθηκε σε βουλκανιζατέρ σε κεντρικό δρόμο του Αγίου Ανδρέα Κυνουρίας, όπου όχημα στο οποίο βρίσκονταν τα θύματα, άγγιξε καλώδια της ΔΕΗ και χτυπήθηκε από δυνατό ρεύμα.

Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της ΕΛΑΣ, και προσωπικό από το Κέντρο Υγείας Άστρους προκειμένου να ταυτοποιηθούν οι σοροί.

Το δυστύχημα ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα Βόρειας Κυνουρίας.

Ειδήσεις