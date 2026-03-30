Υπόθεση Παναγόπουλου: Συνεχίζεται η έρευνα για το πόθεν έσχες

Πίσω στην Εισαγγελία Πρωτοδικών στέλνει το Εφετείο το αίτημα για αρχειοθέτηση της υπόθεσης που αφορά στην ανακριβή δήλωση πρόθεση έσχες του πρόεδρου της ΓΣΕΕ Γιάννη Παναγόπουλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο εισαγγελέας εφετών ζητά την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και συγκεκριμένα να εξεταστεί κατά πόσο υπήρχε υποχρέωση από τον Γ. Παναγόπουλο για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης ως πρόεδρος των Ινστιτούτων της Συνομοσπονδίας που έλαβαν κονδύλια για εκπαιδευτικά προγράμματα εργαζομένων.

Κατά τις ίδιες πηγές, η πρόταση περί αρχειοθέτησης ήρθε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών λαμβάνοντας υπόψη δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις, η μία από τη νομική υπηρεσία της ΓΣΕΕ και η άλλη από δικηγορικό γραφείο.

Οι δηλώσεις του Γ. Παναγόπουλου

Δηλώσεις στην εκπομπή “Συνδέσεις” της ΕΡΤ έκανε ο Γιάννης Παναγόπουλος, σήμερα Δευτέρα (30/3). Μεταξύ άλλων ίδιος έκανε γνωστή την πρόθεσή του να είναι ξανά υποψήφιος για την προεδρία της ΓΣΕΕ ενώ παράλληλα σχολίασε την απόφαση του να μη καταθέσει πόθεν έσχες.

“Σύμφωνα με νομοθετικές ρυθμίσεις που έχουν γίνει από διάφορες κυβερνήσεις και από γνωματεύσεις που έχω από κορυφαίους νομικούς, δεν είχα την υποχρέωση να καταθέσω πόθεν έσχες“ δήλωσε ο κ. Παναγόπουλος και συμπλήρωσε πως “έχουν κλείσει δύο μήνες και ακόμη δεν έχω πάρει το πόρισμα της Αρχής με βάση το οποίο κατακρεουργήθηκα”.

“Υπάρχει μια ανοιχτή διαδικασία ελέγχου και πρέπει να δω πού χτυπάει και γιατί. Εμφανίστηκαν όλα σε περίεργες στιγμές”, ανέφερε χαρακτηριστικά και εξήγησε ότι “η πρώτη υπόθεση εμφανίστηκε όταν ήμουν στη Βουλή για να υπερασπίσω μια μεγάλη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας και η δεύτερη υπόθεση ήρθε στο προσκήνιο όταν είχαμε αναγγείλει ότι υπογράφεται η μεγαλύτερη σύμβαση από το 2012 για τον επισιτισμό”.

“Κανονικά αυτή είναι η δουλειά μου, αυτό θα έπρεπε να κάνω και όχι να τρέχω να υπερασπιστώ την τιμή και την υπόληψή μου“, ανέφερε.