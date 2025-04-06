Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8-4-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΤΟΥΚΑ
(ΕΤΩΝ 98)
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ
ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος»
(Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
{ ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΝ. ΣΑΛΑΠΠΑ }
~ΕΤΩΝ 74~
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 / 4 / 2025 & ΩΡΑ 12 μες ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ο ΣΥΖΥΓΟΣ • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
• ΑΘΗΝΑ ΣΑΛΑΠΠΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ
•ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΑΠΠΑΣ & ΝΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΒΗ
• ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΛΑΠΠΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ~ ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
•ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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ΚΗΔΕΙΑ
TΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ
ΕΤΩΝ 84
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 - 4 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 13.00 Μ.Μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ
ΕΛΕΝΗ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ & ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΘΑΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ
ΕΤΩΝ 81
ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ,
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΔΑΝΑΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ
ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783
e-mail: [email protected]
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ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
{ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΤΖΑΜΑΡΙΑ }
ΕΤΩΝ 90
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 / 4 / 2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ( Β’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
Ή ΣΥΖΥΓΟΣ • ΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
•ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ
•ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ
• ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΖΑΜΑΡΙΑ
•ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡΕΑ ΤΖΑΜΑΡΙΑ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ~ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
•ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ •
ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ
ΤΗΛ: 2610 430141 ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382 Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο.
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