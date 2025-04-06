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ΠΕΝΘΗ

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Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δευτέρα 7 και την Τρίτη 8-4-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν τη Δε...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ (χήρα) ΔΗΜ. ΣΤΟΥΚΑ

(ΕΤΩΝ 98)

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 ΑΠΡΙΛΙΟΥ & ΩΡΑ 2:00 μ.μ

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β’ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ       ΤΑ ΔΙΣΕΓΓΟΝΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

 * Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος»

(Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος )
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ 

{ ΑΓΓΕΛΙΚΗ  ΠΑΝ. ΣΑΛΑΠΠΑ }

~ΕΤΩΝ 74~

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7 / 4 / 2025 & ΩΡΑ 12 μες ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΟΥ  ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 

Ο ΣΥΖΥΓΟΣ • ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
• ΑΘΗΝΑ ΣΑΛΑΠΠΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΙΑΠΗΣ 
•ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΛΑΠΠΑΣ & ΝΙΚΗ - ΜΑΡΙΑ ΓΟΥΒΗ 
• ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΑΛΑΠΠΑΣ 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ           ~            ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ 

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ            ~           ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

•ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ: 2610 430141  ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382    Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. 

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ΚΗΔΕΙΑ

TΗΝ   ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ  ΜΑΣ

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΧΗΡΑ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ

ΕΤΩΝ   84

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ  ΔΕΥΤΕΡΑ   7 - 4 - 2025  ΚΑΙ   ΩΡΑ  13.00  Μ.Μ. ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΙΕΡΟ  ΑΓΙΩΝ  ΑΓΓΕΛΩΝ  Α΄ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ  ΠΑΤΡΩΝ

ΤΑ  ΠΑΙΔΙΑ

ΑΓΓΕΛΟΣ   ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΣ

ΕΛΕΝΗ   ΚΟΜΠΟΡΟΖΟΥ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ   &   ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΟΝΗΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ   &   ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΦΟΡΑΣ

ΑΓΓΕΛΙΚΗ   ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

ΤΑ  ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ   ΛΟΙΠΟΙ   ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

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ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΘΑΛΕΙΑ ΧΗΡΑ ΚΩΝ. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ

ΕΤΩΝ 81

ΘΑΝΟΥΣΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 7-4-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 3 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ Α΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ : ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ & ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΔΑΚΗΣ,

ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ,

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ & ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Η ΕΓΓΟΝΗ ΤΗΣ : ΔΑΝΑΗ

ΤΑ  ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΗΣ   ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ ΤΗΣ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ

ΜΙΧΑΗΛ Ν. ΠΑΠΑΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 73 ΠΑΤΡΑ

ΤΗΛ.2610.342.446 ΚΙΝ. 6974.761.783

e-mail: [email protected]

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ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

{ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ ΓΕΡΑΣΙΜ. ΤΖΑΜΑΡΙΑ } 

ΕΤΩΝ 90 

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 8 / 4 / 2025 & ΩΡΑ 11 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ( Β’) ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΠΑΤΡΩΝ 

Ή ΣΥΖΥΓΟΣ • ΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 
•ΧΡΙΣΤΙΝΑ & ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΤΣΕΝΤΟΥΡΟΣ 
•ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΤΖΑΜΑΡΙΑΣ 
• ΠΕΡΙΣΤΕΡΑ ΤΖΑΜΑΡΙΑ 
•ΑΓΓΕΛΙΚΗ χήρα ΑΝΔΡΕΑ ΤΖΑΜΑΡΙΑ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ         ~        ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ 

•ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΡΡΑΣ •

ΝΟΤΑΡΑ 31 ΠΑΤΡΑ 

ΤΗΛ: 2610 430141  ΚΙΝ: 6937 009978 - 6989 381813 - 6978 069382    Εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο. 

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