Ποιος ήταν ο 52χρονος Πατρινός οδηγός φορτηγού που έχασε τη ζωή του στην Ιόνια Οδό;

Σοβαρό θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, στο ύψος του 145,6ου χιλιομέτρου κοντά στη Σκαμνιά Άρτας, όταν φορτηγό όχημα ανετράπη κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες.

Θύμα του δυστυχήματος είναι ο 52χρονος Πατρινός Κώστας Νάκκος, πατέρας τριών παιδιών, ο οποίος εγκλωβίστηκε στην κατεστραμμένη καμπίνα του οχήματός του που μετέφερε λάδια. Η ανατροπή του φορτηγού ήταν σφοδρή, προκαλώντας άμεσο και πλήρη κατακερματισμό της καμπίνας.

Στο σημείο έφθασαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Άρτας και της 5ης ΕΜΑΚ Ιωαννίνων. Οι πυροσβέστες, με χρήση ειδικών διασωστικών εργαλείων, επιχείρησαν για αρκετή ώρα προκειμένου να προσεγγίσουν τον 52χρονο. Προηγήθηκε ανύψωση του τράκτορα με τη συνδρομή δύο ιδιωτικών γερανών από την Άρτα, ώστε να εξασφαλιστεί πρόσβαση στην παραμορφωμένη καμπίνα.

Ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Τα ακριβή αίτια που οδήγησαν στην ανατροπή του φορτηγού διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.