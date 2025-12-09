Άρτα: Νεκρός οδηγός νταλίκας σε ανατροπή στην Ιόνια Οδό

Ο 52χρονος οδηγός της νταλίκας που ανετράπη σε παράδρομο της Ιόνιας Οδού, κοντά στα Σκαμνιά Άρτας, έχασε τη ζωή του.

Το φορτηγό, το οποίο μετέφερε λάδια, ανατράπηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και κλιμάκιο της ΕΜΑΚ.

Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των ανδρών της Πυροσβεστικής ο απεγκλωβισμός του οδηγού δεν ήταν εφικτός και στον τόπο του συμβάντος χρειάστηκε να μεταβεί γερανοφόρο για να επαναφέρει σε ορθή θέση το βαρύ όχημα για να ακολουθήσει η επιχείρηση απεγκλωβισμού του οδηγού.

Με χρήση διασωστικής σειράς η 5η ΕΜΑΚ απεγκλώβισε τον 52χρονο χωρίς τις αισθήσεις του και παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Σύμφωνα με το epirus-tv-news.gr, ο οδηγός που κατευθυνόταν στην Πάτρα, τον τόπο καταγωγής του, μπήκε στον παράδρομο λόγω των αγροτικών μπλόκων στην Ιόνια Οδό.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.