Τζόκερ κλήρωση 2999: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν

Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 2999), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 20, 33, 42, 17, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 12.

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση Τζόκερ .

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr