Τζόκερ κλήρωση 2999: Οι τυχεροί αριθμοί σήμερα

Τα νούμερα που κερδίζουν
Πραγματοποιήθηκε σήμερα Τρίτη 9 Δεκεμβρίου 2025 η κλήρωση Τζόκερ.
Στην κλήρωση Τζόκερ ΟΠΑΠ, σήμερα Τρίτη (αριθμός κλήρωσης 2999), οι τυχεροί αριθμοί ήταν οι: 20, 33, 42, 17, 34 και Τζόκερ ο αριθμός 12.
Έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»
Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Απίστευτη δύναμη η Ελλάδα στην παγκόσμια ναυτιλία»
Ανυποχώρητοι οι αγρότες, στήνουν νέα μπλόκα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - Πού αναμένονται αποκλεισμοί την Τετάρτη
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr