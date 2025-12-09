Αγρότες προσέφεραν μήλα και κρόκο Κοζάνης στους οδηγούς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την υπομονή τους

Μια ζεστή και συμβολική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/12) το πρωί στο αγροτικό μπλόκο στη Σιάτιστα, στα πλευρικά διόδια στο ρεύμα Γρεβενά–Κοζάνη και αντίστροφα.

Οι αγρότες μοίρασαν μήλα και κρόκο Κοζάνης στους οδηγούς που περνούσαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη για την κατανόηση και την υπομονή που δείχνουν.

Όπως αναφέρει και το kozan.gr, την Κυριακή (7/12) οι αγρότες είχαν επαναλάβει αυτή την κίνηση, μοιράζοντας πατάτες. Η ανταπόκριση των οδηγών και πάλι ήταν ιδιαίτερα θερμή, με πολλούς να ευχαριστούν τους αγρότες και να δηλώνουν ανοιχτά τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους, αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.