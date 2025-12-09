Αγρότες προσέφεραν μήλα και κρόκο Κοζάνης στους οδηγούς ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την υπομονή τους

Οι αγρότες είχαν επαναλάβει αυτή την κίνηση, μοιράζοντας πατάτες
Μια ζεστή και συμβολική πρωτοβουλία πραγματοποιήθηκε σήμερα (9/12) το πρωί στο αγροτικό μπλόκο στη Σιάτιστα, στα πλευρικά διόδια στο ρεύμα Γρεβενά–Κοζάνη και αντίστροφα.
Οι αγρότες μοίρασαν μήλα και κρόκο Κοζάνης στους οδηγούς που περνούσαν, εκφράζοντας με αυτόν τον τρόπο την ειλικρινή τους ευγνωμοσύνη για την κατανόηση και την υπομονή που δείχνουν.
Όπως αναφέρει και το kozan.gr, την Κυριακή (7/12) οι αγρότες είχαν επαναλάβει αυτή την κίνηση, μοιράζοντας πατάτες. Η ανταπόκριση των οδηγών και πάλι ήταν ιδιαίτερα θερμή, με πολλούς να ευχαριστούν τους αγρότες και να δηλώνουν ανοιχτά τη συμπαράστασή τους στον αγώνα τους, αναγνωρίζοντας τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας.
Το βίντεο μάλιστα που κατέγραψε τα δώρα των αγροτών του μπλόκου της Σιάτιστας έγινε γρήγορα viral στις πλατφόρμες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μεταφέροντας σε κάθε σημείο της επικράτειας και του πλανήτη το συμβολικό μήνυμα των διαδηλωτών.
Αυτές οι κινήσεις και η αλληλεπίδραση των οδηγών με τους αγρότες ανέδειξε ότι, πέρα από τις δυσκολίες στην κυκλοφορία, υπάρχει σεβασμός και αλληλεγγύη ανάμεσα στους πολίτες.
