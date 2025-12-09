Ανυποχώρητοι οι αγρότες, στήνουν νέα μπλόκα - Ποιοι δρόμοι είναι κλειστοί - Πού αναμένονται αποκλεισμοί την Τετάρτη

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες και κτηνοτρόφοι σε όλη τη χώρα, με συνεχείς αποκλεισμούς τελωνείων και νέα μπλόκα. Παράλληλα, υπενθυμίζεται ότι σήμερα, «την αυστηρή παρακολούθηση και αντιμετώπιση των κινητοποιήσεων των αγροτοκτηνοτρόφων που διαταράσσουν την κυκλοφορία και την ασφάλεια των συγκοινωνιών», ζήτησε προς τους Εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών της χώρας, ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Κωνσταντίνος Τζαβέλλας. Ενισχύονται τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα, με τους αγρότες να κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, με νέο μπλόκο να έχει στηθεί στη Χαλκιδική, την ώρα που στο Ηράκλειο της Κρήτης οι αγρότες που έφυγαν από το αεροδρόμιο «Νίκος Καζαντζάκης», έφτασαν στην αποκεντρωμένη διοίκηση, όπου το κλίμα ήταν φορτισμένο. Παρόμοια εικόνα επικρατεί και στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε Θεσσαλία, Θεσσαλονίκη και Λαμία. Σε πολλές πόλεις, όπως στη Χαλκίδα, ετοιμάζονται και μπλόκα στο κέντρο τους, σε δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Οι κινητοποιήσεις των αγροτών συνεχίζονται και σε Σπάρτη, Λάρισα, Καρδίτσα, Πάτρα Οι αγρότες της Θεσσαλονίκης, παραμένουν στον κόμβο στα Πράσινα Φανάρια, καθώς κλειστή εξακολουθεί να είναι η Λεωφόρος Γεωργικής Σχολής ενώ υπάρχουν εναλλακτικοί διαδρομές. Νωρίτερα, οι αγρότες είχαν κλείσει την εθνική Θεσσαλονίκης – Μουδανιών προς αεροδρόμιο «Μακεδονία». Στο μπλόκο της Κουλούρας Ημαθίας ανοιχτεί παραμένει η Εγνατία ενώ στο Νησέλι Ημαθίας κλειστή είναι η Εγνατία και ανοιχτή η παλαιά εθνική οδός. Στη Νίκαια Λάρισας, κλειστή παραμένει η εθνική οδός και ανοιχτός ο παράδρομος. Κλειστός είναι ο Ε65 στην Καρδίτσα με ανοιχτή η παλαιά Εθνική, ενώ στα Τρίκαλα κλειστός είναι ο Ε65 και ανοιχτή η παλαιά εθνική. Αύριο σειρά παίρνει το λιμάνι του Βόλου, όπου θα κινηθούν και τρακτέρ από Καρδίτσα και Τρίκαλα. Τρακτέρ από τις Μικροθήβες θα μεταβούν στο λιμάνι του Βόλου, περνώντας από το επιβατικό τμήμα του λιμανιού σε μια συμβολική διαμαρτυρία, και θα επιστρέψουν στην είσοδα του εμπορευματικού σταθμού, όπου θα πραγματοποιηθεί ο αποκλεισμός. Επιπλέον, έχει αποφασιστεί ο αποκλεισμός του τελωνείου, χωρίς να έχει προσδιοριστεί η διάρκεια. Σε πολλές πόλεις, όπως στη Χαλκίδα, ετοιμάζονται και μπλόκα στο κέντρο τους, σε δημόσια κτίρια και υπηρεσίες. Το Σάββατο θα πραγματοποιηθεί η πανελλαδική σύσκεψη των μπλόκων, όπου θα οριστεί η συντονιστική επιτροπή και θα καθοριστεί η ενιαία ατζέντα αιτημάτων προς την κυβέρνηση. Θεσσαλονίκη

Το δρόμο της επιστροφής στο μπλόκο τους στα «πράσινα φανάρια», πήραν με τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα αγρότες και κτηνοτρόφοι λίγα λεπτά πριν τις τέσσερις το μεσημέρι, απελευθερώνοντας έτσι την έξοδο για το αεροδρόμιο «Μακεδονία» από την εθνική οδό Θεσσαλονίκης- Ν. Μουδανιών. «Θέλαμε να δείξουμε στην κυβέρνηση ότι αν ήταν επιθυμία μας να κλείσουμε το αεροδρόμιο “Μακεδονία” και μπορούμε και θα το είχαμε κάνει», επισήμανε μέλος της συντονιστικής επιτροπής στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, προσθέτοντας «οι κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα δεν έχουν στόχο την ταλαιπωρία της κοινωνίας, ούτε και να υποστεί πλήγμα η εθνική μας οικονομία». Πρόσθεσε, ότι «πρέπει να κατανοήσουν πλήρως ότι ο πρωτογενής τομέα είναι στο χείλος του γκρεμού και αυτό διατρανώνουμε με τις κινητοποιήσεις μας». Υπενθυμίζεται ότι λίγα λεπτά πριν τις 14.30 αγρότες και κτηνοτρόφοι από το μπλόκο στα «Πράσινα Φανάρια» έφτασαν με περίπου 30 τρακτέρ και άλλα αγροτικά οχήματα στην έξοδο του αεροδρομίου επί της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης-Ν. Μουδανιών και την απέκλεισαν συμβολικά περίπου μέχρι τις 16.00. Στο σημείο βρέθηκαν άμεσα δυνάμεις της αστυνομίας.

Λαμία

Έκλεισαν στις 14:00, και για μία ώρα, οι αγρότες που βρίσκονται στον κόμβο του Μπράλου στη Λαμία, εκτός την εθνική οδό -όπως ήδη κάνουν καθημερινά- και όλους τους παράδρομους, κλιμακώνοντας με αυτόν τον τρόπο τις κινητοποιήσεις τους. Με το κλείσιμο όλων των παραδρόμων, όπως έγινε και τη χθεσινή ημέρα, ουσιαστικά κόβεται η χώρα στα δύο, καθώς δεν υπάρχει διέξοδος κυκλοφορίας μεταξύ Βορρά και Νότου. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργο Παλιούρα, «μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης των αγροτών θα κλείνουν όλοι οι δρόμοι και οι παράδρομοι στον κόμβο του Μπράλου για μία ώρα, μέχρι και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου». Όπως ανακοινώθηκε από την πλευρά των αγροτών, οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα. Η Τροχαία έχει ήδη λάβει μέτρα, αφού τα περισσότερα οχήματα που κινούνται στους οδικούς άξονες γύρω από τον Μπράλο ακινητοποιούνται σε διάφορα σημεία του δικτύου. Μετά την απόσυρση των τρακτέρ από τα σημεία αποκλεισμού σε μία ώρα, θα επιτρέψει οι οδηγοί συνεχίσουν την πορεία τους μέσω παρακαμπτηρίων οδών.

Ηράκλειο

Αντιπροσωπεία αγροτοκτηνοτρόφων με επικεφαλής τον πρόεδρο του κτηνοτροφικού συλλόγου Ηρακλείου Λευτέρη Τριανταφυλλάκη επισκέφθηκε σήμερα την Περιφέρεια Κρήτης όπου είχε συνάντηση με τον περιφερειάρχη Σταύρο Αρναουτάκη. Μετά από ενημέρωση για τις συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις τους, παρουσία και του αντιπεριφερειάρχη Πρωτογενή Τομέα Σταύρου Τζεδάκη, αποφασίστηκε να σταλούν στον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης συγκεκριμένα τα αιτήματα των αγροτοκτηνοτρόφων της Κρήτης και μέσω παγκρήτιας επιτροπής να ζητηθεί συνάντηση στην Αθήνα σε ανώτατο επίπεδο. Όπως ανέφερε ο κ. Αρναουτάκης, μπορεί να δοθούν λύσεις. Καλή διάθεση υπάρχει από την πλευρά των αγροτών και των κτηνοτρόφων και πιστεύουμε ότι μπορούν να δοθούν λύσεις στα δίκαια αιτήματά τους. Υπευθυνότητα να υπάρχει χωρίς ακραίες ενέργειες, υπογράμμισε ο περιφερειάρχης Κρήτης. Από την πλευρά του ο κ. Τριανταφυλλάκης ανέφερε ότι οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι θέλουν λύσεις στα προβλήματά τους ώστε να συνεχίζουν να ζουν αξιοπρεπώς. «Περιμένουμε να μας στηρίξει η κυβέρνηση διαφορετικά οι κινητοποιήσεις μας θα συνεχιστούν», ανέφερε. Δυτ. Ελλάδα: Κλιμακώνονται οι κινητοποιήσεις σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα, Ηλεία

Σε τροχιά κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων κινούνται οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, στήνοντας «μέτωπο» σε τρεις Νομούς. Η συντονιστική επιτροπή έχει ήδη προγραμματίσει συνέλευση σήμερα στις 20:00 με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, ενώ για την Τετάρτη στις 11:00 το πρωί έχει προγραμματιστεί μεγάλη κινητοποίηση στη Γέφυρα Ρίου–Αντιρρίου, κίνηση που αποτελεί την πρώτη επίσημη ανακοίνωση για αποκλεισμό του νευραλγικού αυτού σημείου, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Στην Αχαΐα επίκεντρο του αγροτικού μετώπου βρίσκεται η Πάτρα. Κλειστή η Ολυμπία Οδός στον κόμβο Εγλυκάδας και στα δύο ρεύματα Από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας η περιμετρική της πόλης παραμένει κλειστή. Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα έχουν «στρατοπεδεύσει» πάνω στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα η κίνηση των οχημάτων να εκτρέπεται μέσω των κόμβων Κ1 – Λιμάνι Πάτρας και Οβρυάς. Το κομβόι ξεκίνησε από τον κόμβο Κουρλαμπά, όπου συναντήθηκαν αγρότες από τον Ερύμανθο και τα Καλάβρυτα, και με μηχανοκίνητη πορεία κατευθύνθηκε προς την Πάτρα. Στο σημείο ενώθηκαν και οι δυνάμεις των αγροτών της Αιγιάλειας, οι οποίοι έφτασαν με τα δικά τους μηχανήματα, ενισχύοντας το μπλόκο στον κόμβο Εγλυκάδας που παρέμεινε ενεργό όλη τη νύχτα με φωτιές και βάρδιες. Κλειστή η Ιόνια Οδός στο Αγγελόκαστρο Στην Αιτωλοακαρνανία συνεχίζεται για μέρες ο πλήρης αποκλεισμός της Ιόνιας Οδού στο ύψος των διοδίων Αγγελοκάστρου. Στην Ηλεία, το μπλόκο έχει στηθεί στον κόμβο του Πύργου, όπου καθημερινά οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι προχωρούν σε ολιγόωρο αποκλεισμό του αυτοκινητοδρόμου Πατρών–Πύργου, συνεχίζοντας με συνέπεια τις κινητοποιήσεις τους. Πορεία με τρακτέρ στους κεντρικούς δρόμους του Πύργου πραγματοποίησαν σήμερα οι αγρότες της Ηλείας και κατέληξαν στο διοικητήριο της Περιφέρειας. Εκεί συναντήθηκαν στην είσοδο με τον αντιπεριφερειάρχη Ηλείας, Νίκο Κοροβέση, και του παρέδωσαν ψήφισμα με τα αιτήματά τους. Απελευθέρωσαν τους παράδρομους που είχαν αποκλείσει πριν από μία ώρα οι αγρότες στην περιοχή του Μπράλου

Απέσυραν, πριν λίγο, τα τρακτέρ και απελευθέρωσαν τους παράδρομους που είχαν αποκλείσει πριν από μία ώρα οι αγρότες στην περιοχή του Μπράλου, με την κυκλοφορία πλέον να διεξάγεται μέσω του βοηθητικού οδικού δικτύου. Τα τρακτέρ παραμένουν στο σημείο, κρατώντας κλειστό το εθνικό δίκτυο. Ωστόσο, ουρές πολλών χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στους εθνικούς και επαρχιακούς δρόμους που συγκλίνουν στον κόμβο του Μπράλου, στο 203ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Η Τροχαία είχε ακινητοποιήσει τα οχήματα σε διάφορα σημεία, είτε στον άξονα Λαμίας-Αθηνών πριν και μετά το σημείο του αποκλεισμού, είτε στον Ε65, είτε στον δρόμο Λαμίας-‘Αμφισσας προς Ρίο-Αντίρριο ή στην παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών. Σύμφωνα με αξιωματικούς της Τροχαίας, «θα χρειαστεί περισσότερο από μία ώρα για να ομαλοποιηθεί η κυκλοφορία». Να υπενθυμίσουμε πως οι αγρότες έχουν παραγγείλει καθημερινό αποκλεισμό όλων των διαβάσεων στην περιοχή του Μπράλου έως και την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου από τις 4 έως τις 5 το απόγευμα. Πολύωροι αποκλεισμοί στο τελωνείο Ευζώνων

Συνεχίζονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις σε όλη την Ελλάδα. Κλειστό ήταν μέχρι τις 16:00 για όλους το τελωνείο Ευζώνων, ωστόσο εξαιρούνται τα φορτηγά με ελληνικά γεωργικά προϊόντα. Οι αγρότες θα αποκλείσουν ξανά το σημείο στις 18.00 και θα ανοίξουν εκ νέου στις 22.00. Η τροχαία έχει προχωρήσει στις απαραίτητες διευθετήσεις, κάνοντας εκτροπή από τον κόμβο του Πολυκάστρου, ενώ και αύριο αναμένεται, κατά τις ίδιες ώρες (12.00 με 16.00 και 18.00 με 22.00) να αποκλείσουν το σημείο. Σε κινητοποιήσεις και οι αγρότες της Ζακύνθου από την Τετάρτη – «Κανείς να μην μείνει σπίτι του»

Σε κινητοποιήσεις, προχωρούν από αύριο, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι της Ζακύνθου, μετά από απόφαση της χθεσινής συγκέντρωσής τους, στο Θέατρο Σαρακινάδου, που πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Αγροτο-κτηνοτροφικού Συλλόγου του νησιού. Η συγκέντρωση των αγροτών, θα ξεκινήσει στις 11:00 και θα διαρκέσει μέχρι τις 15:00, προκειμένου να υπάρχει χρόνος προσέλευσης των συμμετεχόντων και θα γίνει στο ύψος του Εθνικού Σταδίου Ζακύνθου, επί της Επαρχιακής Οδού Ζακύνθου-Κερίου και σε πρώτη φάση, δεν έχει αποφασιστεί κλείσιμο του δρόμου. «Θα γίνει μέτρημα δυνάμεων και συλλογικά και ενωμένοι, θα πάρουμε απόφαση για τη μορφή της συνέχειας του αγώνα. Κανείς να μην μείνει σπίτι του», δήλωσε στην ΕΡΤ Ζακύνθου, ο Πρόεδρος του Αγροτο-κτηνοτροφικού Συλλόγου Γιάννης Ζήβας. Φλώρινα: Τετράωρος αποκλεισμός στο τελωνείο της Νίκης την Τετάρτη

Με τη συμμετοχή αγροτών και κτηνοτρόφων από την Πρέσπα, κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες της Φλώρινας στο τελωνείο Νίκης και αύριο -Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου- με συμβολικό τετράωρο αποκλεισμό των συνόρων για τα φορτηγά που μεταφέρουν εμπορεύματα και λιγνίτη στη γειτονική Βόρεια Μακεδονία. Ο αποκλεισμός των συνόρων θα γίνει 10 το πρωί με 2 μετά το μεσημέρι επιτρέποντας τη διέλευση μόνο των Ι.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων. Αντιπροσωπεία του μπλόκου στο τελωνείο Νίκης θα βρεθεί το απόγευμα της ίδιας μέρας στο μπλόκο στη Σιάτιστα ενισχύοντας το μπλόκο εκεί των αγροτών. Μπλόκο αγροτών στην είσοδο της Σπάρτης και αποκλεισμός του δρόμου την Τετάρτη

Η Συντονιστική Επιτροπή Μπλόκου Λακωνίας, μετά την έναρξη των κινητοποιήσεων, γνωστοποίησε, μέσω ανακοίνωσης, τις επόμενες κινήσεις των αγροτών και των κτηνοτρόφων. Πιο συγκεκριμένα, θα στηθεί μπλόκο στην είσοδο της Σπάρτης (1ο χλμ. Σπάρτης – Τρίπολης), κάτω απ’ τη γέφυρα του Μορέα. Επίσης, θα γίνει νέα συγκέντρωση στο μπλόκο και αποκλεισμός του δρόμου (παλαιά εθνική Σπάρτης – Τρίπολης), την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου 2025, στις 5 το απόγευμα. Ακόμα, η Συντονιστική, γνωστοποιεί, ότι, έγινε νέα γενική συνέλευση για τα επόμενα βήματα. Η Συντονιστική, αναφέρει, ότι, οι αγρότες είναι αποφασισμένοι και έτοιμοι να συνεχίσουν τον αγώνα τους. Τα αιτήματά τους Άμεση καταβολή όλων των ενισχύσεων και των επιδοτήσεων, κατώτατες εγγυημένες τιμές, μείωση του κόστους παραγωγής, με αφορολόγητο, αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία, πλαφόν στο αγροτικό ρεύμα και κατάργηση του ΦΠΑ στα μέσα και στα εφόδια. Επίσης, ζητούν αλλαγή του κανονισμού του ΕΛΓΑ, ουσιαστική στήριξη της κτηνοτροφίας, επιστροφή των χρημάτων απ’ την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ στους πραγματικούς δικαιούχους, να καταργηθεί το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής απ’ το χωράφι για τις ελιές, να συνδεθεί η επιδότηση με την πραγματική ετήσια παραγωγή κάθε αγρότη και με το ζωικό κεφάλαιο του κάθε κτηνοτρόφου, να γίνουν εντατικοί υγειονομικού έλεγχοι στα σύνορα για τα εισαγόμενα προϊόντα και να γίνουν άμεσα έργα υποδομής, έργα αντιπλημμυρικά και αρδευτικά.