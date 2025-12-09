Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Στους δρόμους οι αγρότες – Μηχανοκίνητη πορεία στον Πύργο

Στους δρόμους οι αγρότες – Μηχανοκίνητη ...

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν την πίεση

Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Ηλείας, σηματοδοτώντας νέο κύκλο στις κινητοποιήσεις που απλώνονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.

Από τα ξημερώματα, δεκάδες παραγωγοί είχαν ήδη συγκεντρωθεί στη Νομαρχία Ηλείας, προετοιμάζοντας τη σημερινή δράση.

πηγή patrisnews.com

Ειδήσεις Τώρα

Αγρότες: Ανοιχτή η Ολυμπία οδός- Συνεχίζεται το μπλόκο στην Περιμετρική- Ανοίγουν, την Τετάρτη, τη Γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου για 4 ώρες

ΕΟΦ: Προειδοποίηση για βρεφικό γάλα που συνδέεται με κρούσματα αλλαντίασης

Ουρές χιλιομέτρων σε μίνι Περιμετρική και Πατρών Κλάους- Κομφούζιο προς Ρίο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Αγρότες

Ειδήσεις