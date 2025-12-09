Στους δρόμους οι αγρότες – Μηχανοκίνητη πορεία στον Πύργο

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι παραμένουν αποφασισμένοι να διατηρήσουν την πίεση
Μηχανοκίνητη πορεία πραγματοποίησαν οι κτηνοτρόφοι και οι αγρότες της Ηλείας, σηματοδοτώντας νέο κύκλο στις κινητοποιήσεις που απλώνονται σε όλη τη Δυτική Ελλάδα.
Από τα ξημερώματα, δεκάδες παραγωγοί είχαν ήδη συγκεντρωθεί στη Νομαρχία Ηλείας, προετοιμάζοντας τη σημερινή δράση.
πηγή patrisnews.com
