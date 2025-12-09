Παραλύει η χώρα από τα αγροτικά μπλόκα- Σκέψεις για κινητοποιήσεις, την Τετάρτη, προς τη γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου

Κλειστοί από τα τρακτέρ των αγροτών, οι οδικοί άξονες Βορρά-Νότου και Ανατολής-Δύσης, η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και η Εγνατία οδός.

Μπλόκα έχουν στηθεί και στην Ιονία και την Ολυμπία οδό, αλλά και στα τελωνεία, όπου οι αγρότες ανοιγοκλείνουν τα μεθοριακά περάσματα.

Το μπλόκο της Ολυμπίας Οδού

Οι αγρότες της Αχαΐας έχουν στήσει μπλόκο στην περιφερειακή Πατρών, στον κόμβο της Εγλυκάδας και δηλώνουν ότι θα μείνουν επ’ αόριστον στο σημείο. Το βράδυ της Δευτέρας βρέθηκαν στο σημείο φοιτητές και μέλη του Εργατικού Κέντρου της Πάτρας για να δηλώσουν τη συμπαράστασή τους.

Οι αγρότες της Αχαΐας δηλώνουν ότι αυτό είναι μόνο η αρχή, θα μείνουν στο σημείο επ’ αόριστον ενώ την Τετάρτη, μαζί με συναδέλφους τους από την Αιτωλοακαρνανία θα κινηθούν προς τη γέφυρα Ρίου-Αντιρίου, με στόχο να ανοίξουν τα διόδια για ελεύθερη διέλευση των οδηγών.

Μπλόκα Αιτωλοακαρνανίας

Σύμφωνα με όσα ανακοινωθήκαν οι αγρότες, προτίθενται την Τετάρτη, σε συνεργασία και με γειτονικά μπλόκα, από Εύηνο, Ναυπακτία κλπ να προχωρήσουν το πρωί της Τετάρτης με τα αγροτικά τους αυτοκίνητα, ώστε να ανοίξουν τη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου.

«Δεν θα πάμε για δυο ώρες, θα πάμε για περισσότερες ώρες να ανοίξουμε τα διόδια της γέφυρας και ότι άλλο αποφασίσουμε εκεί. Φεύγουμε εδώ από τις 11 π.μ.», ειπώθηκε συγκεκριμένα.

Δικογραφίες στην Κρήτη

Τεταμένη είναι η κατάσταση στην Κρήτη μετά τα σοβαρά επεισόδια, όταν οι αγρότες εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των ΜΑΤ που απάντησαν με χημικά.

Δύο άτομα, τα οποία συμμετείχαν στα επεισόδια, συνελήφθησαν στο Ηράκλειο, με το ένα να έχει απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές. Πληροφορίες, αναφέρουν πως έχει σχηματιστεί δικογραφία σε δέκα σεσημασμένους -κυρίως- κτηνοτρόφους, με βεβαρημένο παρελθόν, όπως ζωοκλοπές, ναρκωτικά και όπλα, ενώ κάποιοι είχαν εκτίσει και ποινές σε σωφρονιστικά καταστήματα.

Στα Χανιά τα επεισόδια πήραν διαστάσεις, όταν ομάδα αγροτών έσπασαν με μαγκούρες και κατσούνες ένα περιπολικό και στη συνέχεια το αναποδογύρισαν.