Ζελένσκι προς Τραμπ σχετικά με τις ουκρανικές εκλογές: «Είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος»

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι «είναι πάντοτε έτοιμος».

Ο Τραμπ, μιλώντας στο Politico, υποστήριξε πως η ουκρανική κυβέρνηση «επικαλείται τον πόλεμο για να αποφύγει τη διεξαγωγή εκλογών», τονίζοντας στον Ζελένσκι ότι θεωρεί «σημαντικό» να στηθούν κάλπες στη χώρα.

«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Το σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει την διεξαγωγή εκλογών όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε στην χώρα μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.

Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ στο περιθώριο της συνάντησής του με την Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, ο Ζελένσκι δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης: «Είμαι πάντα έτοιμος για εκλογές».

Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα είναι σύντομα έτοιμες να παρουσιάσουν μια βελτιωμένη εκδοχή της ειρηνευτικής πρότασης στις ΗΠΑ.

«Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ.