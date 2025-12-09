Ζελένσκι προς Τραμπ σχετικά με τις ουκρανικές εκλογές: «Είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμος»

Τι αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος
Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι απάντησε στις δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τη διεξαγωγή προεδρικών εκλογών στην Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ότι «είναι πάντοτε έτοιμος».
Ο Τραμπ, μιλώντας στο Politico, υποστήριξε πως η ουκρανική κυβέρνηση «επικαλείται τον πόλεμο για να αποφύγει τη διεξαγωγή εκλογών», τονίζοντας στον Ζελένσκι ότι θεωρεί «σημαντικό» να στηθούν κάλπες στη χώρα.
«Δεν έχουν κάνει εκλογές εδώ και πολύ καιρό. Ξέρετε, μιλούν για δημοκρατία, αλλά φτάνει σε ένα σημείο όπου δεν είναι πλέον δημοκρατία», είπε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.
Το σύνταγμα της Ουκρανίας δεν επιτρέπει την διεξαγωγή εκλογών όσο βρίσκεται σε ισχύ ο στρατιωτικός νόμος, ο οποίος επιβλήθηκε στην χώρα μετά τη ρωσική εισβολή το 2022.
Ερωτηθείς για τα σχόλια του Τραμπ στο περιθώριο της συνάντησής του με την Τζόρτζια Μελόνι στη Ρώμη, ο Ζελένσκι δήλωσε στα ιταλικά μέσα ενημέρωσης: «Είμαι πάντα έτοιμος για εκλογές».
Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος δήλωσε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα είναι σύντομα έτοιμες να παρουσιάσουν μια βελτιωμένη εκδοχή της ειρηνευτικής πρότασης στις ΗΠΑ.
«Τα ουκρανικά και τα ευρωπαϊκά στοιχεία είναι πλέον πιο ανεπτυγμένα και είμαστε έτοιμοι να τα παρουσιάσουμε στους εταίρους μας στις ΗΠΑ», δήλωσε σε ανάρτησή του στο Χ.
«Μαζί με την αμερικανική πλευρά, αναμένουμε να καταστήσουμε γρήγορα τα πιθανά βήματα όσο το δυνατόν πιο εφικτά», πρόσθεσε.
Ο Ζελένσκι τόνισε ότι η Ουκρανία παραμένει «προσηλωμένη σε μια πραγματική ειρήνη» και ότι «όλα εξαρτώνται από το αν η Ρωσία είναι έτοιμη να λάβει αποτελεσματικά μέτρα για να σταματήσει η αιματοχυσία και να αποτρέψει την αναζωπύρωση του πολέμου».
Από την μεριά του, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα, απαντώντας επίσης στα σχόλια του Τραμπ για την Ευρώπη και τους Ευρωπαίους ηγέτες, τους οποίους χαρακτήρισε «αδύναμους», δήλωσε ότι η Ευρώπη και οι ΗΠΑ «πρέπει να ενεργούν ως σύμμαχοι» — και προέτρεψε τον Αμερικανό πρόεδρο να δείξει «σεβασμό».
«Σεβόμαστε την επιλογή των Αμερικανών και αυτοί πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές επιλογές των πολιτών μας», πρόσθεσε κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στην Ιρλανδία.
«Όταν όλοι οι ηγέτες με εκλέξουν Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο Πρόεδρος Τραμπ πρέπει να το σεβαστεί αυτό. Όπως σεβόμαστε το γεγονός ότι οι Αμερικανοί πολίτες τον εξέλεξαν Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών. Έτσι συμπεριφέρονται οι σύμμαχοι μεταξύ τους».
