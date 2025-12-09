Χαμάς: Προτείνει δεκαετή εκεχειρία και παράδοση όπλων, ζητώντας σε αντάλλαγμα την πλήρη αποχώρηση του Ισραήλ από τη Γάζα

Η Χαμάς φέρεται διατεθειμένη να συμφωνήσει σε μακροχρόνια εκεχειρία, με ταυτόχρονη παράδοση όπλων και εγγυήσεις για αποχή από επιθετικές ενέργειες κατά του Ισραήλ, όπως δήλωσε Παλαιστίνιος αξιωματούχος που συμμετέχει στις συνομιλίες, σύμφωνα με το Middle East Eye.

Ωστόσο, για να προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία, το Ισραήλ θα πρέπει πρώτα να αποσυρθεί πλήρως από τη Γάζα.

Πιο συγκεκριμένα, η Χαμάς είναι διατεθειμένη να σταματήσει τις επιθέσεις προς το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας για μια περίοδο που μπορεί να φτάσει τα δέκα χρόνια. Η πρόταση αυτή, η οποία παρουσιάστηκε στους μεσολαβητές της Αιγύπτου, του Κατάρ και της Τουρκίας στο Κάιρο την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί μια ουσιαστική κίνηση της Χαμάς για να ωθήσει την επόμενη φάση των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας λόγω της ευαισθησίας των συνομιλιών, ανέφερε ότι η Χαμάς προτείνει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ εναντίον του Ισραήλ από τη Γάζα και ότι θα καταθέσει τα όπλα, προσφέροντας μια «hudna» -όρος που χρησιμοποιείται στην ισλαμική παράδοση, για να περιγράψει μια μακροχρόνια εκεχειρία.

Ο αξιωματούχος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Η πρόταση είναι σαφής. Η Χαμάς προσφέρει εγγυήσεις ότι δεν θα ανοίξει πυρ από τη Γάζα εναντίον του Ισραήλ και θα το κάνει αυτό, καταθέτοντας τα όπλα. Προσφέρεται να θεσπίσει μια hudna για επτά έως δέκα χρόνια μεταξύ της Γάζας και του Ισραήλ -και η Χαμάς δεν θα χρησιμοποιήσει τα όπλα».

Η πρόταση αυτή φαίνεται να είναι μια κίνηση καλής θέλησης από τη Χαμάς, η οποία ενδέχεται να δώσει ώθηση στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή. Οι μεσολαβητές που συμμετέχουν στη διαδικασία, δηλαδή η Αίγυπτος, το Κατάρ και η Τουρκία, θα ενεργούν ως εγγυητές για τη συμμόρφωση με τις δεσμεύσεις της Χαμάς.

Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι η Χαμάς θα καταθέσει τα όπλα, με την επίβλεψη των μεσολαβητών, και τόνισε ότι αυτό θα ανοίξει το δρόμο για την ανοικοδόμηση της Γάζας, η οποία έχει υποστεί σοβαρές καταστροφές τα τελευταία δύο χρόνια, λόγω των συνεχών συγκρούσεων.

Η πρόταση της Χαμάς, ωστόσο, αφορά μόνο στη Λωρίδα της Γάζας και δεν επηρεάζει τη Δυτική Όχθη.

Αν και η Χαμάς έχει επανειλημμένα αρνηθεί να παραδώσει τα όπλα της -εκτός αν αυτό γίνει υπό την εξουσία μιας δημοκρατικά εκλεγμένης ηγεσίας ενός πλήρως κυρίαρχου παλαιστινιακού κράτους- η πρόταση αυτή είναι περιορισμένη γεωγραφικά και αφορά μόνο στη Γάζα, πράγμα που σημαίνει ότι, στην ουσία, το Ισραήλ δύσκολα θα μπορέσει να την αποδεχτεί.

Αλλά και η ίδια η Χαμάς, όσο και αν επιχειρεί να εμφανιστεί ως διαλλακτική, στην ουσία βάζει στο τραπέζι δικούς της όρους, τους οποίους η ισραηλινή πλευρά έχει κατά το παρελθόν απορρίψει, εν μέρει ή στο σύνολό τους.

«Πολλά πράγματα είναι πολύ άσχημα, αλλά η στρατηγική μας είναι να σώσουμε τον λαό μας. Αυτές οι μέρες είναι δύσκολες, αλλά είναι μόνο μια στιγμή σε έναν μακρύ αγώνα. Το Ισραήλ δεν θα αποσυρθεί, απλώς και μόνο επειδή το απαιτεί ο Τραμπ» συνέχισε ο αξιωματούχος.

«Πιστεύουμε ότι η Χαμάς και ο λαός της μπορούν να δημιουργήσουν τις συνθήκες που θα αναγκάσουν το Ισραήλ να σεβαστεί και να παραδεχτεί τα αιτήματα και τα δικαιώματα του λαού μας. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο η Γάζα. Η στρατηγική του Ισραήλ είναι να κυριαρχήσει στην περιοχή» συμπλήρωσε.

Ουσιαστικά, με την εκεχειρία να παραμένει εύθραυστη, το ζήτημα τώρα είναι αν οι μεσολαβητές θα πιέσουν το Τελ Αβίβ μα δεχτεί τους όρους της Χαμάς.