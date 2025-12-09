Πούτιν: “Το Ντονμπάς ανήκει ιστορικά στη Ρωσία”

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν, επανέλαβε για άλλη μια φορά το αφήγημα του Κρεμλίνου περί «ιστορικών εδαφών», και μιλώντας στο ρωσικό Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, υποστήριξε ότι το Ντονμπάς και τα κατεχόμενα ουκρανικά εδάφη «ήταν πάντα ρωσικά».

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ρωσικά ΜΜΕ, ο Πούτιν είπε ότι «το Ντονμπάς είναι ρωσική επικράτεια, αυτό είναι ιστορικό γεγονός»και ισχυρίστηκε πως τα ουκρανικά εδάφη που έχει καταλάβει η Μόσχα «ήταν πάντα μέρος της Ρωσίας».

«Δεν τίθεται θέμα γι’ αυτό. Αυτό είναι ιστορικό γεγονός. (…) Το Ντονμπάς έγινε μέρος της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας», είπε ο Πούτιν, προσθέτοντας ότι αργότερα ο Λένιν υποτίθεται πως παρέδωσε το Ντονμπάς στην Ουκρανία.

«Θα φέρουμε σίγουρα αυτήν την υπόθεση (τον πόλεμο κατά της Ουκρανίας) σε ένα λογικό τέλος – στην επίτευξη των στόχων της ‘ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης’», πρόσθεσε o Πούτιν.

Υπενθυμίζεται πως λίγες ημέρες νωρίτερα, ο Ρώσος πρόεδρος προειδοποίησε ξανά την Ουκρανία λέγοντας ότι τα ουκρανικά στρατεύματα πρέπει να αποσυρθούν από την ανατολική περιοχή του Ντονμπάς, διαφορετικά η Ρωσία θα την καταλάβει, απορρίπτοντας οποιονδήποτε συμβιβασμό αναφορικά με τα εδαφικά ζητήματα, που αποτελούν, άλλωστε, και το βασικό “αγκάθι” στις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

«Ή θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη βία, ή τα ουκρανικά στρατεύματα θα αποχωρήσουν από αυτά τα εδάφη», δήλωσε στο India Today. Η Μόσχα ελέγχει περίπου το 85% του Ντονμπάς.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει αποκλείσει την παραχώρηση εδάφους, είτε αυτό βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο είτε όχι.

Σχετικά με την παράδοση εδαφών, ο Ζελένσκι είπε: «Η Ρωσία επιμένει να παραδώσουμε εδάφη, αλλά δεν θέλουμε να παραχωρήσουμε τίποτα».

Συνέχισε: «Δεν έχουμε κανένα νομικό δικαίωμα να το κάνουμε αυτό, ούτε βάσει του ουκρανικού νόμου, ούτε του συντάγματός μας, ούτε του διεθνούς δικαίου. Και δεν έχουμε ούτε οποιοδήποτε ηθικό δικαίωμα».

Επιδιώκοντας να αποφύγει την παραχώρηση εδαφών στη Ρωσία η Ουκρανία ετοιμάζεται να παρουσιάσει ένα αναθεωρημένο ειρηνευτικό σχέδιο στον Λευκό Οίκο.