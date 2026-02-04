Στη Φοντάνα Ντι Τρέβι μπήκε εισιτήριο 2 ευρώ, αλλά πολλοί δεν το πλήρωσαν

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, ένα από τα πιο εμβληματικά μνημεία της Ρώμης και ίσως το πιο πολυφωτογραφημένο σιντριβάνι στον κόσμο, μπήκε σε μια νέα εποχή καθώς από τις 2 Φεβρουαρίου, απαιτεί εισιτήριο 2 ευρώ για να πλησιάσει κανείς.

Οι επισκέπτες που επιθυμούν να πλησιάσουν το μπαρόκ αριστούργημα του 18ου αιώνα και να ρίξουν ένα νόμισμα στα νερά του, καλούνται πλέον να πληρώσουν εισιτήριο ύψους 2 ευρώ.

Σύμφωνα με τη λαϊκή παράδοση, ένα νόμισμα εξασφαλίζει την επιστροφή στη Ρώμη, δύο υπόσχονται έρωτα με Ιταλό και τρία γάμο. Πλέον, όμως, ακόμη και η πραγματοποίηση μιας ευχής έχει κόστος. Το νέο σύστημα εισιτηρίων εφαρμόζεται σε συγκεκριμένες ώρες: από τις 11 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τις Δευτέρες και Παρασκευές και από τις 9 π.μ. έως τις 10 μ.μ. τις υπόλοιπες ημέρες. Μετά τις 10 το βράδυ, οι φραγμοί ανοίγουν και η πρόσβαση γίνεται ελεύθερη για όλους.

Τα πρώτα παρατράγουδα στην Φοντάνα Ντι Τρέβι

Ωστόσο, η πρώτη ημέρα εφαρμογής του μέτρου δεν κύλησε χωρίς παρατράγουδα. Μια ομάδα Ισπανών τουριστών, αρνούμενη να πληρώσει το εισιτήριο, στάθηκε έξω από τους φραγμούς και άρχισε να πετά νομίσματα προς το σιντριβάνι από μια μεγαλύτερη απόσταση και ύψος, μετέδωσε το CNN.

Πολλά από αυτά δεν έφτασαν ποτέ στο νερό, ενώ όσα έπεφταν προκαλούσαν αναστάτωση στους επισκέπτες που είχαν πληρώσει και βρίσκονταν από κάτω, αναγκάζοντάς τους να σκύβουν για να αποφύγουν τα «ιπτάμενα» κέρματα.

Αξιωματούχος του δήμου προειδοποίησε ότι στο μέλλον θα υπάρχουν περιπολίες, ώστε να αποφεύγονται τραυματισμοί.

Η Φοντάνα ντι Τρέβι, γνωστή παγκοσμίως και από την ταινία «La Dolce Vita», αποτελεί εδώ και χρόνια σύμβολο του προβλήματος του υπερτουρισμού στη Ρώμη. Η μικρή πλατεία μπροστά της κατακλύζεται καθημερινά από επισκέπτες, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, δημιουργώντας μια εικόνα ανυπόφορου συνωστισμού.

Το 2024, ο δήμος είχε δοκιμάσει πιλοτικά ένα σύστημα φραγμών, με στόχο να ελεγχθεί η πρόσβαση στο μνημείο. Το αποτέλεσμα ήταν εντυπωσιακό, καθώς μειώθηκε δραστικά ο αριθμός των επισκεπτών που ήταν διατεθειμένοι να περιμένουν στην ουρά για να δουν από κοντά το σιντριβάνι, το οποίο σηματοδοτεί το τέλος ενός αρχαίου ρωμαϊκού υδραγωγείου.

Χαμός από επισκέπτες στο σημείο, εκατομμύρια κάθε χρόνο

Παρά τα μέτρα, η ζήτηση παραμένει τεράστια. Το 2025, περισσότερα από 10 εκατομμύρια άτομα περίμεναν στην ουρά για να πλησιάσουν τη Φοντάνα ντι Τρέβι, με ημερήσιες αιχμές που έφταναν τους 70.000 επισκέπτες, σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ρώμης, Ρομπέρτο Γκουαλτιέρι.

Οι δημοτικές αρχές εκτιμούν ότι το νέο εισιτήριο θα μπορούσε να αποφέρει ετήσια έσοδα από 6,5 έως 20 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα διατεθούν για συντήρηση και πρόσληψη προσωπικού. Παράλληλα, στους κατόχους εισιτηρίων απαγορεύεται να τρώνε ή να πίνουν κοντά στο σιντριβάνι, ενώ -όπως υποστηρίζουν οι αξιωματούχοι– προστατεύονται και από τους πορτοφολάδες που εκμεταλλεύονται τον συνωστισμό.

«Αν η Φοντάνα ντι Τρέβι βρισκόταν στη Νέα Υόρκη, θα χρέωναν 100 δολάρια για την είσοδο», δήλωσε χαρακτηριστικά ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Αλεσάντρο Ονοράτο.

Το μέτρο εντάσσεται σε μια ευρύτερη στρατηγική της Ιταλίας για τον περιορισμό του υπερτουρισμού, ακολουθώντας το παράδειγμα της Βενετίας και άλλων δημοφιλών προορισμών.