Νέα χρηματοδοτική δράση για τις επιχειρήσεις της Δυτικής Ελλάδας

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προκηρύσσει τη νέα χρηματοδοτική δράση «Εκσυγχρονισμός Μικρής Επιχειρηματικότητας Δυτικής Ελλάδας 2025», με στόχο την ουσιαστική ενίσχυση, τον εκσυγχρονισμό και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων της περιοχής, δίνοντας έμφαση στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2021–2027» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) διακριτές κατηγορίες, προσαρμοσμένες στο μέγεθος και το επενδυτικό προφίλ των επιχειρήσεων:

Κατηγορία 1: Ατομικές Επιχειρήσεις Επιστημόνων

Απευθύνεται σε ατομικές επιχειρήσεις επιστημόνων (ιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, λογιστές κ.ά.).

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 5.000€ – 10.000€

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

Δημόσια Δαπάνη: 2.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 1.iii.1γ1

Πληροφορίες: https://dytikiellada.gr/call-1-iii-1c1/

Κατηγορία 2: Μικρές Επενδύσεις

Αφορά υφιστάμενες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις όλων των κλάδων.

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 5.000€ – 40.000€

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

Δημόσια Δαπάνη: 18.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 1.iii.1γ2

Πληροφορίες: https://dytikiellada.gr/call-1-iii-1c2/

Κατηγορία 3: Μεσαίες Επενδύσεις

Απευθύνεται σε επιχειρήσεις που σχεδιάζουν επενδύσεις μεγαλύτερης κλίμακας.

Ποσοστό επιδότησης: 50%

Επιχορηγούμενος προϋπολογισμός: 40.001€ – 120.000€

Διάρκεια υλοποίησης: 24 μήνες

Δημόσια Δαπάνη: 3.000.000€

Κωδικός Πρόσκλησης: 1.iii.1γ3

Πληροφορίες: https://dytikiellada.gr/call-1-iii-1c3/

Επιλέξιμες Δαπάνες

Οι επιχειρήσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν για δαπάνες που αφορούν, μεταξύ άλλων:

Κτίρια, εγκαταστάσεις και διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου

Παρεμβάσεις προσβασιμότητας για ΑμεΑ

Προμήθεια νέου σύγχρονου εξοπλισμού και μηχανημάτων

Λογισμικά, άδειες χρήσης και ψηφιακές εφαρμογές

Υπηρεσίες SaaS και cloud computing

Πιστοποιήσεις υπηρεσιών και διαδικασιών

Μελέτες ανάπτυξης προϊόντων ή παραγωγικών διαδικασιών

Branding, σχεδιασμό συσκευασίας, προβολή και δράσεις εξωστρέφειας

Έμμεσες δαπάνες έως 7% των άμεσων επιλέξιμων δαπανών

Χρονοδιάγραμμα Υποβολής Αιτήσεων

Έναρξη υποβολών: Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026

Λήξη υποβολών: Τρίτη 7 Απριλίου 2026.

*Περισσότερα στο σάιτ του Επιμελητηρίου.