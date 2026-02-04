Αθηνών-Κορίνθου: Νεκρός άνδρας στην εθνική οδό – Το αυτοκίνητό του βρέθηκε πάνω σε γέφυρα

Συναγερμός σήμανε στις Αρχές νωρίς το πρωί της Τετάρτης 4 Φεβρουαρίου καθώς ένας άντρας εντοπίστηκε πεσμένος και χωρίς τις αισθήσεις του στο οδόστρωμα της Εθνικής Οδού Αθηνών - Κορίνθου στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων, στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Στο σημείο έχει σπεύσει η Αστυνομία που έχει αποκλείσει περιμετρικά το σημείο και αναμένεται ο ιατροδικαστής προκειμένου να διαπιστώσει τι έχει συμβεί, καθώς ο άνδρας είναι νεκρός.

Το αυτοκίνητό του άνδρα εντοπίστηκε στη γέφυρα που υπάρχει πάνω από την εθνική οδό και ο ίδιος φέρεται να αυτοκτόνησε.