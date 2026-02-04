Με τα «Σταγονομπερδέματα» στην καρναβαλική παρέλαση ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων της ΔΕΥΑΠ δίνει και φέτος το «παρών» στη μεγάλη καρναβαλική παρέλαση, συμμετέχοντας με το γκρουπ «Σταγονομπερδέματα», προσκαλώντας μικρούς και μεγάλους να μπουν στο πιο δροσερό και κεφάτο καρναβαλικό κλίμα.

Όπως ανακοινώθηκε, οι εγγραφές για τη συμμετοχή στο γκρουπ έχουν ήδη ξεκινήσει, ενώ το κάλεσμα απευθύνεται σε όλους όσοι θέλουν να ζήσουν από κοντά τη χαρά, τον χορό και τη διασκέδαση του καρναβαλιού.

Παράλληλα, η στολή των «Σταγονομπερδεμάτων» έχει τοποθετηθεί στην έκθεση στην Αγορά Αργύρη και από τις 5 Φεβρουαρίου θα είναι διαθέσιμη για το κοινό, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να τη δουν από κοντά και να γνωρίσουν τις λεπτομέρειες και τη δημιουργική έμπνευση πίσω από την κατασκευή της. Η στολή θα είναι επίσης διαθέσιμη προς προβολή και στον χώρο της ΔΕΥΑΠ.

Για πληροφορίες και εγγραφές στο γκρουπ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα:

6932818717 (Σούλα Μάμμου)

6947830232 (Φώτης Χαρμαντάς)