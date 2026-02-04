Καιρός: Έρχεται διπλό κύμα κακοκαιρίας με καταιγίδες, λασποβροχές και θυελλώδεις ανέμους

Δύο νέα διαδοχικά κύματα κακοκαιρίας θα επηρεάσουν και πάλι τη χώρα από αύριο το απόγευμα Τετάρτη έως και τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, με κύρια χαρακτηριστικά τις έντονες βροχές και καταιγίδες, τις λασποβροχές, τους θυελλώδεις ανέμους αλλά και τα χιόνια στα ορεινά.

Τα δύο κύματα κακοκαιρίας δεν θα επηρεάσουν τον υδράργυρο, αφού η θερμοκρασία θα κυμαίνεται σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, αλλά μεγάλο όγκο βροχής.

Σύμφωνα με την πρόγνωση Ζιακόπουλου,

Την Τετάρτη (4/2), ένα βαρομετρικό χαμηλό που θα κινηθεί από τη Δ. Μεσόγειο προς την περιοχή μας θα αρχίσει από το απόγευμα να επηρεάζει με βροχές και τοπικές καταιγίδες τη Δ-ΒΔ Ελλάδα. Τοπικές βροχές αναμένεται να σημειωθούν και στη Μακεδονία. Οι άνεμοι θα πνέουν Ν-ΝΑ με ένταση ως τα 8 μποφόρ (Β. Ιόνιο) και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως ως προς τις ελάχιστες τιμές της.

Την Πέμπτη (5/2), βροχές και τοπικές καταιγίδες θα σημειωθούν σχεδόν σε όλη τη χώρα. Οι άνεμοι σταδιακά από τα δυτικά προς τα ανατολικά θα στραφούν σε Δ-ΝΔ με ένταση 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πρόσκαιρη πτώση ως προς τις μέγιστες τιμές της.

Την Παρασκευή και το Σάββατο (6 και 7/2), ο καιρός θα είναι ήπιος με τοπικές βροχές στη Δ-ΒΔ Ελλάδα και το Α. Αιγαίο κυρίως την Παρασκευή.

Οι άνεμοι θα πνέουν Δ-ΝΔ 5 με 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα ιδιαίτερα στην κεντρική και τη νότια χώρα.