Πούτιν: Ορισμένα σημεία του αμερικανικού ειρηνευτικού σχεδίου είναι «απαράδεκτα»

Οι ειρηνευτικές προσπάθειες για τον πόλεμο στην Ουκρανία δείχνουν να κινούνται με αργούς ρυθμούς. Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντιμίρ Πούτιν, χαρακτήρισε ορισμένες προτάσεις του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό της σύγκρουσης απαράδεκτες για το Κρεμλίνο, αφήνοντας να εννοηθεί σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν σήμερα (4/12) ότι μια συμφωνία παραμένει ακόμα μακριά.

Σύμφωνα με το NBC, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει την πιο έντονη διπλωματική προσπάθεια για να σταματήσουν οι εχθροπραξίες από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρη εισβολή στη γειτονική της χώρα πριν από σχεδόν 4 χρόνια. Ωστόσο, η προσπάθεια αυτή έχει για άλλη μια φορά προσκρούσει σε απαιτήσεις που είναι δύσκολο να συμβιβαστούν, ειδικά όσον αφορά το αν η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη στη Ρωσία και πώς μπορεί να προστατευθεί από τυχόν μελλοντικές επιθέσεις από τη Μόσχα.

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, και ο γαμπρός του, Τζάρετ Κούσνερ, πρόκειται να συναντηθούν με τον επικεφαλής διαπραγματευτή της Ουκρανίας, Ρουστέμ Ουμέροφ, αργότερα σήμερα (4/12) στο Μαϊάμι για περαιτέρω συνομιλίες, σύμφωνα με έναν ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ που δεν είχε εξουσιοδότηση να σχολιάσει δημοσίως και μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ναι μεν, αλλά

Ο Πούτιν δήλωσε ότι οι πεντάωρες συνομιλίες που είχε την Τρίτη (2/12) στο Κρεμλίνο με τους Γουίτκοφ και Κούσνερ ήταν «απαραίτητες» και «χρήσιμες», αλλά και «δύσκολη δουλειά», και ότι ορισμένες προτάσεις ήταν απαράδεκτες.

Ο Πούτιν μίλησε στο τηλεοπτικό κανάλι India Today πριν προσγειωθεί νωρίτερα σήμερα (4/12) στο Νέο Δελχί για επίσημη επίσκεψη. Πριν από τη μετάδοση της πλήρους συνέντευξης, τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων Tass και RIA Novosti ανέφεραν ορισμένες από τις δηλώσεις του.

Το Tass ανέφερε ότι ο Πούτιν είπε ότι στις συνομιλίες της Τρίτης (2/12), οι δύο πλευρές «έπρεπε να εξετάσουν κάθε σημείο» της ειρηνευτικής πρότασης των ΗΠΑ, «γι' αυτό και χρειάστηκε τόσο πολύς χρόνος». «Ήταν μια απαραίτητη συζήτηση, μια πολύ συγκεκριμένη συζήτηση», είπε, με διατάξεις που η Μόσχα ήταν έτοιμη να συζητήσει, ενώ άλλες «δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε».

Ο Τραμπ δήλωσε την Τετάρτη (3/12) ότι ο Γουίτκοφ και ο Κούσνερ έφυγαν από τη μαραθώνια συνάντηση με την πεποίθηση ότι θέλει να βρει ένα τέλος στον πόλεμο. «Η εντύπωσή τους ήταν πολύ έντονη ότι θα ήθελε να κάνει μια συμφωνία», πρόσθεσε.

Ο Πούτιν αρνήθηκε να διευκρινίσει τι θα μπορούσε να αποδεχτεί ή να απορρίψει η Ρωσία, και κανένας από τους άλλους εμπλεκόμενους αξιωματούχους δεν έδωσε λεπτομέρειες για τις συνομιλίες. «Νομίζω ότι είναι πρόωρο. Διότι θα μπορούσε απλώς να διαταράξει το καθεστώς λειτουργίας» των ειρηνευτικών προσπαθειών, ανέφερε ο Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο Tass.

Οι προσπάθειες των Ευρωπαίων

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες, που έχουν μείνει στο περιθώριο από την Ουάσινγκτον, καθώς οι Αμερικανοί αξιωματούχοι συνεργάζονται άμεσα με τη Μόσχα και το Κίεβο, έχουν κατηγορήσει τον Πούτιν ότι προσποιείται ενδιαφέρον για τις ειρηνευτικές προσπάθειες του Τραμπ.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συναντήθηκε στο Πεκίνο με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ, προσπαθώντας να τον εμπλέξει στην άσκηση πίεσης προς τη Ρωσία για κατάπαυση του πυρός. Ο Σι, η χώρα του οποίου έχει παράσχει ισχυρή διπλωματική υποστήριξη στον Πούτιν, δεν απάντησε στο αίτημα της Γαλλίας, αλλά δήλωσε ότι «η Κίνα υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που αποσκοπούν στην ειρήνη».

Συνεχίζεται αμείωτο το ρωσικό σφυροκόπημα

Οι ρωσικές επιθέσεις σε αστικές περιοχές της Ουκρανίας συνεχίστηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Τετάρτης (3/12) προς την Πέμπτη (4/12). Ένας πύραυλος χτύπησε το Κρίβι Ριγκ την Τετάρτη το βράδυ, τραυματίζοντας έξι άτομα, μεταξύ των οποίων και ένα 3χρονο κορίτσι, σύμφωνα με τον επικεφαλής της διοίκησης της πόλης Ολεξάντρ Βίλκουλ. Η επίθεση στην πατρίδα του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκάλεσε ζημιές σε περισσότερα από 40 κτίρια κατοικιών, ένα σχολείο και αγωγούς φυσικού αερίου, ανέφερε ο Βίλκουλ.

Ένα 6χρονο κορίτσι πέθανε στη νότια πόλη Χερσόν, αφού τραυματίστηκε από ρωσικούς βομβαρδισμούς την προηγούμενη μέρα, έγραψε ο επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Ολεξάντρ Προκούντιν στο Telegram. Ο θερμοηλεκτρικός σταθμός της Χερσόν, ο οποίος παρέχει θέρμανση σε περισσότερους από 40.000 κατοίκους, έκλεισε σήμερα (4/12), αφού η Ρωσία τον βομβάρδισε με drones και πυροβολικό για αρκετές ημέρες, ανέφερε. Οι αρχές προγραμμάτισαν έκτακτες συναντήσεις για να βρουν εναλλακτικές πηγές θέρμανσης, ανέφερε. Μέχρι τότε, στήθηκαν σκηνές σε όλη την πόλη όπου οι κάτοικοι μπορούσαν να ζεσταθούν και να φορτίσουν τις ηλεκτρονικές συσκευές τους.

Η Ρωσία χτύπησε επίσης την Οδησσό με drones, τραυματίζοντας 6 άτομα, ενώ υπέστησαν ζημιές πολιτικές και ενεργειακές δομές, είπε ο Όλεχ Κίπερ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Συνολικά, η Ρωσία εκτόξευσε 2 βαλλιστικούς πυραύλους και 138 drones στην Ουκρανία κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφεραν αξιωματούχοι.

Οι απαντήσεις της Ουκρανίας

Παράλληλα, στο κατεχόμενο από τη Ρωσία τμήμα της περιοχής Χερσόν, δύο άνδρες σκοτώθηκαν από ουκρανική επίθεση με drone στο όχημά τους την Πέμπτη (4/12), ανέφερε ο περιφερειακός ηγέτης Βλαντιμίρ Σάλντο, που έχει τοποθετηθεί από τη Μόσχα. Μια 68χρονη γυναίκα τραυματίστηκε επίσης στην επίθεση, ανέφερε.