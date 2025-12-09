Αχαΐα: Μαθητές, παιδιά αγροτών, κάνουν καταλήψεις για να στηρίξουν τον αγώνα των γονιών τους

Μαθητές από σχολεία του Δήμου Ερυμάνθου και της Δυτικής Αχαΐας προχωρούν σε κατάληψη, εκφράζοντας τη συμπαράστασή τους στους γονείς τους αγρότες και στον αγώνα τους. Από τη Δευτέρα 8/12, το σχολείο των Φαρρών παραμένει κλειστό, ενώ από την Τετάρτη 10/12, συμμετέχουν επίσης τα σχολεία Φαρρών, Ερυμάνθειας, Χαλανδρίτσας και Σταυροδρομίου.

Η κίνηση αυτή υποστηρίζεται από τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και τον Δήμαρχο Ερυμάνθου, ενώ οι μαθητές ζητούν να γίνει κατανοητή η σημασία της συμμετοχής τους, παρά τις κυρώσεις του εκπαιδευτικού συστήματος για τις κοινωνικές τους κινητοποιήσεις.

Σχολεία που συμμετέχουν:

-Γυμνάσιο Λ.Τ Φαρρών

-Γυμνάσιο Σταυροδρομίου

-Γυμνάσιο Λ.Τ Ριόλου

-Λύκειο Ερυμάνθειας

-Γυμνάσιο Ερυμανθείας

-Γυμνάσιο Λ.Τ Χαλανδρίτσα

Σε ανακοίνωσή τους, την οποία υπογράφει η Γρηγορία Σωτηρακοπούλου, πρόεδρος του 15μελούς του Λυκείου Φαρρών του Δήμου Ερυμάνθου, οι μαθητές αναφέρουν:

"Εκπροσωπώντας όλα τα σχολεία του δήμου μας, καθώς και σχολεία του Δήμου Δυτικής Αχαΐας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε πως από τη Δευτέρα 8/12, το σχολείο των Φαρρών παραμένει κλειστό, στηρίζοντας τον αγώνα των αγροτών — των ανθρώπων που αποτελούν σε μεγάλο ποσοστό τους γονείς και τις οικογένειές μας.

Επιπλέον, από την Δευτέρα 8/12 το σχολείο Φαρρων έχει προβεί σε κατάληψη αλλά και από αύριο Τετάρτη 10/12, τα σχολεία Φαρρών, Ερυμάνθειας, Χαλανδριτσας, Σταυροδρομίου ,θα παραμείνουν επίσης κλειστά μέχρι νεοτέρας, συμμετέχοντας συλλογικά σε αυτή τη σημαντική κίνηση στήριξης.

Θα θέλαμε να γίνει γνωστό και να δημοσιευθεί και ο δικός μας αγώνας.

Μαζί μας βρίσκεται ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, καθώς και ο Δήμαρχος του Δήμου Ερυμάνθου, οι οποίοι στηρίζουν ενεργά την προσπάθειά μας και στέκονται στο πλευρό μαθητών, οικογενειών και της τοπικής κοινωνίας. Οι μαθητές μας χωρίς να σκέφτονται το εκπαιδευτικό σύστημα, το οποίο σε περιόδους κοινωνικών κινητοποιήσεων εξακολουθεί να επιβάλλει απουσίες στους μαθητές και να στερεί εκδρομές και σχολικούς περιπάτους.

Πρόκειται για μια πρακτική που ουσιαστικά τιμωρεί τους μαθητές επειδή συμμετέχουν σε έναν δίκαιο κοινωνικό αγώνα και στηρίζουν τις οικογένειές τους. Ζητάμε κατανόηση, στήριξη και δημοσιοποίηση της προσπάθειάς μας, ώστε η φωνή μας να ακουστεί!"

