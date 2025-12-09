Έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»

Τι αναφέρει ο Ουκρανός πρόεδρος
«Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.
Ο πρόεδρος τόνισε την Τρίτη (09.12.2025) ότι η χώρα θα μπορούσε να προχωρήσει σε εκλογές ακόμη και κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου με τη Ρωσία, εφόσον οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκοί εταίροι διασφαλίσουν την ασφάλεια.
«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.
«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό», ανέφερε.
Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης.
Μιλώντας σε ρεπόρτερ συγκεκριμένα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε: «Είμαι έτοιμος για εκλογές. Θα βρίσκομαι στην Ουκρανία αύριο και αναμένω προτάσεις από τους εταίρους και τους νομοθέτες μας σχετικά με νομικές αλλαγές που θα επιτρέψουν τη διεξαγωγή εκλογών κατά τη διάρκεια στρατιωτικού νόμου.
Δεδομένου ότι αυτό το ζήτημα τίθεται από τον πρόεδρο των ΗΠΑ και τους Ευρωπαίους εταίρους μας, θα είμαι σύντομος: είμαι έτοιμος.
Ζητώ από τις ΗΠΑ, από κοινού με την Ευρώπη, να διασφαλίσουν την ασφάλεια της ψηφοφορίας. Εάν γίνει αυτό, η Ουκρανία μπορεί να διεξαγάγει εκλογές εντός 60 ημερών».
