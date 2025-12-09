Έτοιμος για εκλογές ο Ζελένσκι: «Δεν έχουμε την υποστήριξη των συμμάχων μας για να διεκδικήσουμε πίσω την Κριμαία και τα άλλα κατεχόμενα εδάφη μας»

«Η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο πρόεδρος τόνισε την Τρίτη (09.12.2025) ότι η χώρα θα μπορούσε να προχωρήσει σε εκλογές ακόμη και κατά τη διάρκεια του πλήρους πολέμου με τη Ρωσία, εφόσον οι ΗΠΑ και οι ευρωπαϊκοί εταίροι διασφαλίσουν την ασφάλεια.

«Ζητώ τώρα, και το δηλώνω ανοιχτά, από τις ΗΠΑ να με βοηθήσουν. Μαζί με τους ευρωπαίους εταίρους μας, μπορούμε να διασφαλίσουμε την ασφάλεια που απαιτείται για τη διεξαγωγή εκλογών. Αν αυτό συμβεί, η Ουκρανία θα είναι έτοιμη να διεξαγάγει εκλογές μέσα στις επόμενες 60 έως 90 ημέρες», δήλωσε ο Ζελένσκι.

«Προσωπικά, έχω τη βούληση και την ετοιμότητα για αυτό», ανέφερε.

Ο Ζελένσκι προέτρεψε τους νομοθέτες να συντάξουν νομοθετικές προτάσεις που θα επιτρέπουν αλλαγές στον εκλογικό νόμο κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής κατάστασης.