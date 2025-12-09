Πάτρα: Άλλες πλατείες στολίζονται γιορτινά με επιπλέον λαμπάκια και στην Ομόνοια επικρατεί σκότος - ΦΩΤΟ

Το κοντράστ είναι έντονο
Το λές και έντονη αντίθεση, τη στιγμή που ολόκληρη η Πάτρα - δρόμοι και πλατείες - είναι στολισμένη με γιορτινό διάκοσμο και φωτοσωλήνες που παρέχουν επιπρόσθετο φως, η πλατεία Ομονοίας να μην έχει καθόλου!
Μιλάμε για λίγα μέτρα από τα Υψηλά Αλώνια και μερικές εκατοντάδες μέτρα από το απόλυτο κέντρο της Πάτρας κι όμως οι κάτοικοι της περιοχής βίωσαν 4 ημέρες στο σκοτάδι.
Μάλιστα έχουν κοινοποιήσει το πρόβλημα και στα social media προσπαθώντας να πιέσουν τα συνεργεία ηλεκτροφωτισμού του δήμου να επισκευάσουν τον μόνιμο φωτισμό της πλατείας.
Οι εικόνες τις τελευταίες τέσσερις βραδιές
Το απόλυτο σκοτάδι και στις δύο πλευρές
