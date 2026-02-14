Ζιζέλ Πελικό: «Ντροπή θα έπρεπε να νιώθουν οι βιαστές, όχι εγώ- Ήταν σκηνές εγκλήματος»

Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε ότι συγκινήθηκε από επιστολή της βασίλισσας Καμίλα, η οποία μίλησε με θερμά λόγια για την αξιοπρέπεια που έδειξε κατά τη διάρκεια της δίκης εναντίον του συζύγου της.

Ο πρώην σύζυγός της, Ντομινίκ Πελικό, καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης για τη συστηματική κακοποίησή της, η οποία διήρκεσε σχεδόν μία δεκαετία.

Η Ζιζέλ Πελικό έδωσε μια συνέντευξη εφ' όλης της ύλης στη βρετανική τηλεόραση, όπου αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσπάθεια των δικηγόρων τους συζύγου της, Ντομινίκ, να παρουσιάσουν τους βιασμούς της ως... sex tape.

Το απαράβατο της συναίνεσης και η δύναμη της αλληλεγγύης

Σύμφωνα με την Daily Mail, η ίδια τόνισε με έμφαση ότι οι σκηνές που χρησιμοποιήθηκαν από τους υπερασπιστές του πρώην συζύγου της δεν ήταν απλώς «σεξουαλικές σκηνές» αλλά σκηνές βιασμού, και γι’ αυτόν τον λόγο χαρακτήρισε τις σκηνές αυτές ως «τόπους εγκλήματος». «Μια σκηνή σεξ είναι όταν συναινείς», είπε η Πελικό, τονίζοντας ότι «αυτές ήταν σκηνές βιασμού. Ήταν σκηνές εγκλήματος».

Η Πελικό, που παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ανωνυμίας ως επιζώσα σεξουαλικής κακοποίησης, ανέφερε ότι η ντροπή πρέπει να πέσει στους κακοποιητές της και όχι σε εκείνη.

Όπως είπε η ίδια, η παρουσία των υποστηρικτών της στο δικαστήριο της έδωσε δύναμη, καθώς περιέγραψε τη διαδικασία ως ταπεινωτική και επώδυνη, ενώ δήλωσε, επίσης, ότι η αλληλεγγύη των ανθρώπων αυτών την ενίσχυσε για να αντέξει τις δύσκολες στιγμές που πέρασε κατά τη διάρκεια της δίκης.

Η απρόσμενη στήριξη της βασίλισσας της Βρετανίας

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στην επιστολή συμπαράστασης που έλαβε από τη βασίλισσα Καμίλα και το κουράγιο που πήρε από αυτή. Η Πελικό, που επιβίωσε των ομαδικών βιασμών από άγνωστους άνδρες για δεκαετίες στους οποίους την υπέβαλε ο σύζυγός της ενώ ήταν αναίσθητη, ανέφερε ότι μεταξύ άλλων στην επιστολή της η Καμίλα εξήρε την «εξαιρετική αξιοπρέπεια και το θάρρος» που έδειξε η τελευταία σε όλη τη διάρκεια της εκδίκασης της υπόθεσης.

«Ήθελα πολύ να σας γράψω για να εκφράσω τον εγκάρδιο θαυμασμό μου για το θάρρος, τη χάρη και την αξιοπρέπεια με τα οποία αντιμετωπίσατε τα φρικτά εγκλήματα που διαπράχθηκαν εναντίον σας», ανέφερε στην επιστολή της η βασίλισσα Καμίλα. «Ήταν μεγάλη τιμή για μένα να λάβω αυτή την επιστολή, δεν το περίμενα καθόλου», δήλωσε αρχικά η Πελικό και πρόσθεσε: «Είμαι συγκλονισμένη που η βασίλισσα μου έστειλε αυτή την επιστολή», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι η υποστήριξή της την ενίσχυσε και την έκανε να αισθανθεί ευγνωμοσύνη.

Σημειώνεται ότι η βασίλισσα Καμίλα, διεξάγει μακροχρόνια καμπάνια κατά της ενδοοικογενειακής βίας και της σεξουαλικής κακοποίησης στη Βρετανία και έχει αφιερώσει μεγάλο μέρος της φιλανθρωπικής της δουλειάς στη στήριξη θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Ζιζέλ Πελικό μίλησε για τη δύσκολη απόφασή της να αποκαλύψει την ταυτότητά της και να παραμείνει ανοιχτή και δημόσια στη μάχη της για δικαιοσύνη. Ανέφερε ότι η ντροπή ήταν κάτι που μετέφερε για τέσσερα χρόνια πριν αποφασίσει να αντιταχθεί σε μια κλειστή δίκη και να παραιτηθεί από την ανωνυμία της ως επιζώσα σεξουαλικής κακοποίησης.