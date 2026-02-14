ΗΠΑ: 68.000 μετανάστες υπό κράτηση σε έναν μήνα- Χιλιάδες δικαστικές αποφάσεις κρίνουν παράνομες τις πρακτικές της ICE

Εκατοντάδες δικαστές σε ολόκληρες τις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν αποφανθεί περισσότερες από 4.400 φορές από τον Οκτώβριο ότι η κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κρατά παράνομα μετανάστες, σύμφωνα με έρευνα του Reuters σε δικαστικά αρχεία.

Οι αποφάσεις αυτές καταγράφηκαν σε μια περίοδο εντατικοποίησης της μεταναστευτικής πολιτικής. Ωστόσο, όπως επισημαίνεται, η κυβέρνηση συνέχισε να προχωρά σε παρατεταμένες κρατήσεις, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου τα δικαστήρια είχαν κρίνει τις ενέργειες αυτές παράνομες.

Σε πρόσφατη απόφαση, ο περιφερειακός δικαστής της Δυτικής Βιρτζίνια, Τόμας Τζόνστον, διέταξε την απελευθέρωση ενός Βενεζολάνου κρατούμενου στην πολιτεία. Στο σκεπτικό του, ο δικαστής ανέφερε: «Είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιμένει ότι η Δικαιοσύνη θα πρέπει να επαναπροσδιορίσει ή να αγνοήσει εντελώς τον ισχύοντα νόμο όπως είναι σαφώς διατυπωμένος».

Το Reuters αναφέρει ότι οι περισσότερες από τις αποφάσεις εστιάζουν στην απόκλιση της κυβέρνησης Τραμπ από μια ερμηνεία του ομοσπονδιακού νόμου που εφαρμόζεται εδώ και σχεδόν τρεις δεκαετίες. Βάσει αυτής της ερμηνείας, οι μετανάστες που ζουν ήδη στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αφεθούν ελεύθεροι με εγγύηση, όσο εκδικάζεται η υπόθεσή τους στο αρμόδιο δικαστήριο. Παράλληλα, τα στοιχεία που παραθέτει το πρακτορείο δείχνουν αύξηση των κρατήσεων από την Υπηρεσία Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE).

Ο αριθμός των ατόμων που τελούν υπό κράτηση από την ICE έφτασε περίπου τις 68.000 αυτόν τον μήνα, αυξημένος κατά περίπου 75% σε σχέση με την περίοδο πριν από την ανάληψη των καθηκόντων από τον Τραμπ πριν από έναν χρόνο. Στο ίδιο διάστημα, οι κρατούμενοι μετανάστες έχουν καταθέσει περισσότερες από 20.200 ομοσπονδιακές αγωγές με αίτημα την απελευθέρωσή τους από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του ο Τραμπ, όπως σημειώνει το Reuters.

Σύμφωνα με την έρευνα του πρακτορείου, σε τουλάχιστον 4.421 υποθέσεις, περισσότεροι από 400 ομοσπονδιακοί δικαστές έχουν αποφανθεί από τις αρχές Οκτωβρίου ότι η ICE κρατά παράνομα ανθρώπους, την ώρα που βρίσκεται σε εξέλιξη η εκστρατεία μαζικών απελάσεων. Το Reuters προσθέτει ότι η έξαρση των αγωγών οδήγησε το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ να εκτρέψει προς αυτήν την κατεύθυνση δικηγόρους που κανονικά θα ασκούσαν ποινικές διώξεις. Στο πλαίσιο αυτό, εντοπίστηκαν περισσότεροι από 700 νομικοί του Υπουργείου οι οποίοι εκπροσωπούσαν την κυβέρνηση σε υποθέσεις μετανάστευσης.

Παρά τις δικαστικές αποφάσεις, πολλοί δικαστές έχουν διαπιστώσει ότι η κυβέρνηση άφησε ανθρώπους φυλακισμένους ακόμη και μετά τη διαταγή απελευθέρωσης τους. Το πρακτορείο αναφέρεται σε απόφαση που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα στη Μινεσότα, στην οποία σημειώνεται ότι η κυβέρνηση είχε παραβιάσει 96 εντολές σε 76 υποθέσεις.

Ο τοπικός εισαγγελέας Ντάνιελ Ρόουζεν δήλωσε ότι οι υποθέσεις είχαν δημιουργήσει ένα «τεράστιο βάρος» για τους δικηγόρους της κυβέρνησης. Από την πλευρά της κυβέρνησης, η εκπρόσωπος του υπουργείου Δικαιοσύνης, Νάταλι Μπαλντάσαρ, υποστήριξε ότι η κυβέρνηση «συμμορφώνεται με τις δικαστικές εντολές και εφαρμόζει πλήρως τον ομοσπονδιακό νόμο περί μετανάστευσης».