Πανελλήνια διάκριση για το 9ο Εσπερινό ΕΠΑΛ Πάτρας σε μαθητικό εικαστικό διαγωνισμό

Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών του 9ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας διακρίθηκε σε Πανελλήνιο Μαθητικό Εικαστικό Διαγωνισμό, προσθέτοντας ακόμα μία τιμητική διάκριση στο ενεργητικό του.

Η ανακοίνωση του 9ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας αναφέρει τα εξής:

Ο Τομέας Εφαρμοσμένων Τεχνών του 9ου Εσπερινού ΕΠΑΛ Πάτρας προσθέτει μία ακόμη τιμητική διάκριση στο ενεργητικό του σε Πανελλήνιο Μαθητικό Εικαστικό Διαγωνισμό. Στο διαγωνισμό συμμετείχαν σχολεία από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, με εκατοντάδες έργα που ανέδειξαν τη μαζική συμμετοχή και τη δημιουργικότητα των μαθητών/τριών.

Η διάκριση απονεμήθηκε στην κατηγορία Β/θμιας Εκπαίδευσης: Φωτογραφία - Ταινία Μικρού Μήκους - Animation - Εκπαιδευτικά Παιχνίδια, για τη συμμετοχή του σχολείου μας με έργο GIF PaintingAnimation με τίτλο «Το ταξίδι του ήρωα». Το έργο αποτελεί ομαδική δημιουργία δώδεκα ενήλικων μαθητών/τριών της Γ΄ Λυκείου και υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΝΑΕ (Σχολική χρόνια 2022-2023).

Σύνδεσμος του έργου:https://media0.giphy.com/media/v1.Y2lkPTc5MGI3NjExcjI0YXFvNXVzdGduZnJvbnJod29kdW5qMWZqejdka nVpMTh5OGhkZiZlcD12MV9pbnRlcm5hbF9naWZfYnlfaWQmY3Q9Zw/XfRYWIm7XeSMTps8pO/giphy.gif

Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε το 2025 στο πλαίσιο των Βραβείων Πανελλήνιου Μαθητικού Εικαστικού Διαγωνισμού με θέμα «Το εικαστικό αποτύπωμα της Εξόδου του Μεσολογγίου, διακόσια χρόνια μετά, μέσα από τη μαθητική ματιά», που διοργάνωσε ο Δήμος Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για τη Διακοσιοστή Επέτειο από την ιστορική Έξοδο των Ελεύθερων Πολιορκημένων.

Υπεύθυνος καθηγητής της συμμετοχής ήταν ο Χατζήπαπας Αριστομένης, ΠΕ08 Εικαστικών, ο οποίος καθοδήγησε τους/τις ενήλικες μαθητές/τριες με δημιουργικότητα και αφοσίωση. Θερμά συγχαρητήρια αξίζουν τόσο στον εκπαιδευτικό όσο και στους/στις μαθητές/τριες για την εξαιρετική τους προσπάθεια.