#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων- Κλειστό το ένα ρεύμα

Προς Πύργο

Για μια ακόμα φορά σημειώθηκε πλημμύρα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα προς Πύργο.

Ο όγκος του νερού που σημειώθηκε δεν επέτρεπε την κανονική κυκλοφορία των οχημάτων

