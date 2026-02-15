Πάτρα: Πλημμύρισε ξανά η Ακτή Δυμαίων- Κλειστό το ένα ρεύμα

Προς Πύργο
Για μια ακόμα φορά σημειώθηκε πλημμύρα στην Ακτή Δυμαίων στην Πάτρα με αποτέλεσμα να κλείσει το ρεύμα προς Πύργο.
Ο όγκος του νερού που σημειώθηκε δεν επέτρεπε την κανονική κυκλοφορία των οχημάτων
Πατρινό Καρναβάλι: Οι μικροί παίρνουν θέσεις- Περίπου 20.000 καρναβαλιστές στο μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού των Μικρών
Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 20 Φεβρουαρίου
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr