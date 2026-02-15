Πατρινό Καρναβάλι: Οι μικροί λαβαίνουν θέσεις- Περίπου 20.000 καρναβαλιστές στο μεγάλο φινάλε του Καρναβαλιού των Μικρών

Σήμερα η παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών στην οδό Γούναρη
Ένα αστείρευτο ποτάμι κεφιού, φαντασίας, χρωμάτων, εμπνευσμένων μεταμφιέσεων και καρναβαλικής διάθεσης θα ξεχειλίσει στους δρόμους της Πάτρας την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 11.00 με την Παρέλαση των Μικρών να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και να γράφει την πιο φωτεινή σελίδα του Καρναβαλιού των Μικρών.
Στην αφετηρία της Παρέλασης θα βρεθούν περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές με συνοδούς κατανεμημένοι σε 100 ομάδες συμμετοχής,σύμφωνα με την ΚΕΔΗΠ, που θα πλημμυρίσουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σκορπίζοντας παντού παιδικά χαμόγελα, φρεσκάδα, παλμό, αισιοδοξία, χαρά για τη ζωή.
Σημείο εκκίνησης η πλατεία Ομονοίας. Η παρέλαση θα ακολουθήσει την πορεία: Γούναρη – Κορίνθου (περιμετρικά από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α΄) – Κορίνθου με κατάληξη και εξόδους από Ερμού και Αγ. Νικολάου.
Τον τόνο στην αποκριάτικη διασκέδαση των παιδιών θα δώσουν η Δημοτική Μουσική και η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ο Τζίτζικας.
Τα φετινά άρματα, περισσότερα από κάθε φορά
Στα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών που θα παρελάσουν και έχουν κατασκευαστεί στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, οι θεατές θα δουν 7 νέα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή αρμάτων του Δήμου, όπως τονίζει, που έχει γίνει για το Καρναβάλι των Μικρών εδώ και πολλά χρόνια.
Συγκεκριμένα θα παρελάσουν:
-«Καρναβαλική Πνοή» με 2 Αρλεκίνους αντικριστά.
-«Ο Μπάμπης με τα 40 πόδια», μια σαρανταποδαρούσα από τους μικρούς κατασκηνωτές των Παιδικών Κατασκηνώσεων του Δήμου Πατρέων σε Ροϊτικα και Πλαζ που έγιναν δημιουργοί στο πλαίσιο εκπαιδευτικού προγράμματος στο Καρναβαλικό Εργαστήριο.
-«Κυνήγι» που κυριαρχεί η φιγούρα ενός Χοντρούλη με ένα μπέργκερ και μια Coca Cola ο οποίος κυνηγά μια φάλαινα, ένα ελάφι και μια χελώνα.
-«Αφύπνιση-Ενημέρωση» με ένα φίδι-δάσκαλο που διδάσκει δυο ζωάκια στο θρανίο
-«Συναυλία-Αγωνιστική Πορεία» με έναν γυπαετό, μια αρκούδα, μια αλεπού και έναν λύκο που κρατάνε σημαίες
-«Ο Λογικός Άνθρωπος» με μια φιγούρα ενός «προβληματισμένου» ανθρώπου σε μια βραχονησίδα που κάνει ότι σκέφτεται αντικρίζοντας ένα δελφίνι με μπικίνι
-«Το Σχολείο» με έναν αετό-δάσκαλο σε εκπαιδευτικά καθήκοντα.
Τα περισσότερα άρματα είναι εμπνευσμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» που συνδυάζει το κέφι, τη χιουμοριστική διάσταση με τα περιβαλλοντικά μηνύματα για την προστασία της φύσης και του πλανήτη που κατοικούμε.
Μαζί με τα νέα άρματα θα παρελάσουν και 4 άρματα παλαιότερων διοργανώσεων του Καρναβαλιού των Μικρών: τα «Μπέμπης Καρνάβαλος», «Καρουζέλ», «Σκυλάκι» και «Αεροπλανάκι».
Ομάδες συμμετοχής
Αμέσως μετά θα ακολουθήσουν οι ομάδες συμμετοχής με χρώματα, φαντασία, χιούμορ, αστείρευτο κέφι και χαρά. Συμμετέχουν δημοτικά σχολεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί, κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών, σχολές χορού, τοπικοί σύλλογοι, σύλλογοι ΑΜΕΑ κ.α. Ανάμεσά τους αρκετές μακρινές ομάδες που θα ενωθούν μαζί μας στη γιορτή των μικρών.
Στο τέλος της παρέλασης ο καθιερωμένος σοκολατοπόλεμος θα γλυκάνει μικρούς και μεγάλους αφήνοντας τη δική του ιδιαίτερη πινελιά.
Το Καρναβάλι των Μικρών φτάνει στην αποκορύφωσή του.
Η ανεπανάληπτη γιορτή των Μικρών είναι εδώ!
Συντονιζόμαστε όλοι μαζί τους!
ΣΕΙΡΑ ΠΑΡΕΛΑΣΗΣ
ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ MΙΚΡΩΝ 2026
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΗ
2 ΑΡΜΑΤΑ
1
ΡΥΘΜΟΣ ΚΙΝΗΣΗ
ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
2
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
‘’ΜΑΧΗΤΕΣ’’
Α.ΜΕ.Α.
3
ΜΕΡΙΜΝΑ
Α.ΜΕ.Α.
4
ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ
Α.ΜΕ.Α.
5
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Α.ΜΕ.Α.
6
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΔΑΠΜΕΑ -ΚΟΜΑΙΘΩ
Α.ΜΕ.Α.
2 ΑΡΜΑΤΑ
7
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
Π.Σ.
8
ΤΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ
Π.Σ.
9
ΗΛΙΟΧΩΤΑ
Π.Σ.
10
ΝΑΥΤΙΛΟΣ
Π.Σ.
11
ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΟ
Π.Σ.
12
Η ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ
Π.Σ.
13
BABY PARCKING
Π.Σ.
14
ΜΙΚΡΟ ΓΥΡΙ
Π.Σ.
15
MY PLAYSCHOOL
Π.Σ.
16
ΑΕΡΟΣΤΑΤΟ
Π.Σ.
17
ΤΟ ΡΟΔΙ
Π.Σ.
18
ΓΕΩΡΜΑ
Π.Σ.
19
ΤΑ ΠΕΤΑΛΟΥΔΑΚΙΑ
Π.Σ.
20
ΑΓΚΑΛΙΤΣΑ
Π.Σ.
21
ΤΣΑΦΟΥΛΙΑ
ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
2 ΑΡΜΑΤΑ
22
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΡΑΓΚΑ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
23
ΔΗΜΟΤΙΚΟ + ΚΔΑΠ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
24
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΚΟΤΡΩΝΗ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
25
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΛΙΣΣΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
26
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
27
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΛΑΚΚΟΠΕΤΡΑΣ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
28
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΦΑΡΡΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
29
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΜΙΝΙΩΝ
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
30
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ‘’ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ΄΄
ΜΑΚΡΥΝΕΣ
2 ΑΡΜΑΤΑ
31
ΟΜΑΔΑ ΧΟΡΟΘΕΑΤΡΟΥ
ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
32
11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ
33
25ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ
34
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΙΟΥ
Δ.ΣΧ
35
26ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
36
ΚΔΑΠ ΄΄ΩΜΕΓΑ΄΄
Δ.ΣΧ.
37
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Δ.ΣΧ.
38
ΚΔΑΠ ΄΄ΕΚΡΗΞΗ΄΄
Δ.ΣΧ.
39
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΜΕΝΙΚΩΝ
Δ.ΣΧ.
2 ΑΡΜΑΤΑ
40
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΥ
ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
41
65Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 59ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΙΟ
Δ.ΣΧ.
42
45ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 23ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
43
64ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
44
49ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
45
62ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 49 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
46
10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
47
SRORTING CLUB
Δ.ΣΧ.
48
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΟΒΡΥΑΣ
Δ.ΣΧ.
49
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΡΗΝΗΣ
Δ.ΣΧ.
50
53ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
51
14ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
52
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Δ.ΣΧ.
53
36ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 11ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
54
GOLDEN TENNIS
Δ.ΣΧ.
ΑΡΜΑ
55
ΣΧΟΛΗ ΧΟΡΟΥ
ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΣΧ. ΧΟΡΟΥ
56
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΟΒΡΥΑΣ
Δ.ΣΧ.
57
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 15ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
58
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΒΡΑΧΝΕΪΚΩΝ
Δ.ΣΧ.
59
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ
Δ.ΣΧ.
60
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΡΟΥΦΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
61
12ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
62
16ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
63
3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
64
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΜΙΝΤΙΛΟΓΛΙΟΥ
Δ.ΣΧ.
65
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΡΣΑΚΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
66
43ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
67
60ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 42ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
68
ΑΚΥΡΟ
Δ.ΣΧ.
69
ΚΔΑΠ ΜΟΝΟΠΟΛΗ
Δ.ΣΧ.
70
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ ΄΄ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ’’
Δ.ΣΧ.
71
46Ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
72
51ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 24 ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
73
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
Δ.ΣΧ.
74
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΣΤΡΙΤΣΙΟΥΔ.ΣΧ.
75
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
Δ.ΣΧ.
76
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
77
22ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
78
ΚΔΑΠ ‘’Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΡΑΣ’’
Δ.ΣΧ.
79
ΚΔΑΠ ‘’ΦΙΤΑΘΛΟΝ’’
Δ.ΣΧ.
80
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 29ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
81
48ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
82
ΚΔΑΠ ‘’ΚΟΥΝΙΑ ΜΠΕΛΑ’’
Δ.ΣΧ.
83
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΣΑΡΑΒΑΛΙΟΥ
Δ.ΣΧ.
84
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΡΟΪΤΙΚΩΝ
Δ.ΣΧ.
85
7ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
86
40ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 38ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
87
47ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ + 14ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
Δ.ΣΧ.
88
18ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
89
6ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
90
21ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
91
55ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
92
KIDS POPS
Δ.ΣΧ.
93
56ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
94
33ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
95
20ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
96
32ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
97
35ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ
Δ.ΣΧ.
ΜΟΥΣΙΚΟ ΑΡΜΑ
ΣΟΚΟΛΑΤΕΣ
