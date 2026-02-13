Πατρινό Καρναβάλι 2026: 20.000 μικροί καρναβαλιστές λαβαίνουν θέσεις - Τα άρματα και η σειρά παρέλασης

Ένα αστείρευτο ποτάμι κεφιού, φαντασίας, χρωμάτων, εμπνευσμένων μεταμφιέσεων και καρναβαλικής διάθεσης θα ξεχειλίσει στους δρόμους της Πάτρας την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 11.00 με την Παρέλαση των Μικρών να μονοπωλεί το ενδιαφέρον και να γράφει την πιο φωτεινή σελίδα του Καρναβαλιού των Μικρών.

Στην αφετηρία της Παρέλασης θα βρεθούν περίπου 20.000 μικροί καρναβαλιστές με συνοδούς κατανεμημένοι σε 100 ομάδες συμμετοχής, που θα πλημμυρίσουν τους κεντρικούς δρόμους της πόλης σκορπίζοντας παντού παιδικά χαμόγελα, φρεσκάδα, παλμό, αισιοδοξία, χαρά για τη ζωή.

Σημείο εκκίνησης η πλατεία Ομονοίας. Η παρέλαση θα ακολουθήσει την πορεία: Γούναρη – Κορίνθου (περιμετρικά από το κάτω μέρος της πλατείας Γεωργίου Α΄) – Κορίνθου με κατάληξη και εξόδους από Ερμού και Αγ. Νικολάου.

Τον τόνο στην αποκριάτικη διασκέδαση των παιδιών θα δώσουν η Δημοτική Μουσική και η μασκότ του Καρναβαλιού των Μικρών, ο Τζίτζικας.

Τα φετινά άρματα, περισσότερα από κάθε φορά

Στα 11 άρματα του Καρναβαλιού των Μικρών που θα παρελάσουν και έχουν κατασκευαστεί στο Καρναβαλικό Εργαστήρι του Δήμου Πατρέων, οι θεατές θα δουν 7 νέα που θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη παραγωγή αρμάτων του Δήμου που έχει γίνει για το Καρναβάλι των Μικρών εδώ και πολλά χρόνια.