Πολυφωνική: H Προπαιδική Χορωδία στο Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού τραγουδιού

Πραγματοποιείται το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, στις 7 το απόγευμα στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, το Φεστιβάλ Παιδικού Καρναβαλικού τραγουδιού, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων του Καρναβαλιού των μικρών που οργανώνει η ΚΕΔΗΠ- Καρναβάλι Πάτρας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της Πολυφωνικής, πιστή στο ετήσιο ραντεβού της, η ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ», που είναι από τους πρώτους φορείς που στήριξαν το Φεστιβάλ αυτό, θα λάβει μέρος για μία ακόμα χρονιά, με τη διεύθυνση της Μαριαλένας Μπόκαρη και με το τραγούδι: «Η νεράιδα του δάσους», σε στίχους και μουσική της ιδίας.

Πρόκειται περί πρωτότυπου έργου, με ειδική αναφορά στο σεβασμό και την προστασία του φυσικού πλούτου του πλανήτη μας.

Η 30μελής ΠΡΟΠΑΙΔΙΚΗ ΧΟΡΩΔΙΑ της «ΠΟΛΥΦΩΝΙΚΗΣ» στέλνει το δικό της μήνυμα μέσα από τους στίχους του τραγουδιού:

Μες το δάσος τραγουδούν, τα πουλιά και δεν ξεχνούν

πεταλούδες στη σκιά, φέρνουν χρώματα γλυκά

Η νεράιδα τραγουδά, φύση ζωντανή ξανά

Ο αέρας καθαρός, ουρανός πιο φωτεινός.

Είσοδος για το κοινό ελεύθερη.