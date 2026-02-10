Καρναβάλι των Μικρών 2026: Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών

Το Πατρινό Καρναβάλι ζωντανεύει μέσα από τις παιδικές φωνές στο Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026.

Η ανακοίνωση της ΚΕΔΗΠ αναφέρει τα εξής:

Το Καρναβάλι εμπνέει και δημιουργεί μουσική και τραγούδια.

Το Καρναβάλι των Μικρών απέκτησε τα δικά του νέα τραγούδια και φέτος. Δημιουργοί και πρωταγωνιστές τα παιδιά.

Αυτά τα πρωτότυπα τραγούδια και αυτές τις αυθεντικές μουσικές δημιουργίες μέσα από αιθέριες παιδικές φωνές θα πλημμυρίσουν το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19.00 τη μεγάλη αίθουσα του Συνεδριακού και Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Πατρών όπου θα πραγματοποιηθεί το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026.

Το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού διοργανώνεται από την ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας με τη συνεργασία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Αχαϊας-Περιβαλλοντική Εκπαίδευση με την ευγενική χορηγία του Πανεπιστημίου Πατρών.

Η φετινή διοργάνωση του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού αποτελεί το δεύτερο αποφασιστικό βήμα, ένα χρόνο μετά την προσπάθεια αναβίωσης ενός θεσμού που ξεκίνησε στην Πάτρα το 1996 με στόχο τη δημιουργία μιας πρωτότυπης μουσικής κουλτούρας, η οποία θα διαχεόταν σε όλες τις δράσεις του Καρναβαλιού των Μικρών και θα ήταν δημιουργία των ίδιων των παιδιών της πόλης. Ο θεσμός μέτρησε 7 φεστιβάλ και μετά από διακοπή περίπου δύο δεκαετιών επέστρεψε πέρυσι δυναμικός, εμπλουτισμένος και ανανεωμένος.

Το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026 αποδεικνύει ότι το Καρναβάλι των Μικρών είναι ικανό να παράγει πρωτότυπο μουσικό έργο. Νέοι δημιουργοί με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους και μικροί εκτελεστές δημιουργούν οι ίδιοι τα πρωτότυπα τραγούδια, τις αυθεντικές μελωδίες και τους ρυθμούς και σκαρώνουν στίχους για να ταξιδέψουν στα ανοιχτά του Πατρινού Καρναβαλιού.

Σχολεία, πολιτιστικοί σύλλογοι, ωδεία στήνουν χορωδίες και τραγουδούν, χορεύουν, ξεφαντώνουν, φτιάχνουν τη δική τους μουσική για το Καρναβάλι τους. Γιορτάζουν και ζουν το δικό τους Καρναβάλι, ένα Καρναβάλι με τον τρόπο τους, ένα Καρναβάλι που μας κάνει όλους περήφανους.

Αθώο, μαγικό, παραμυθένιο, μοναδικό, ανεπανάληπτο!

Πολλά από τα τραγούδια που θα ακούσουμε ζωντανά από τα παιδιά φέτος είναι επηρεασμένα από το θέμα του Καρναβαλιού των Μικρών 2026 «ΦΥΣΙΚΑ για τα παιδιά μας» και στη θεματολογία τους εντάσσονται μηνύματα για το σεβασμό και την προστασία του φυσικού πλούτου του πλανήτη μας.

Το Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού δεν έχει διαγωνιστικό χαρακτήρα. Πώς αλλιώς θα μπορούσε να είναι αφού εδώ δεν υπάρχουν πρώτοι, δεύτεροι και τρίτοι. Υπάρχουν μόνο Νικητές. Όλα τα παιδιά που συμμετέχουν, δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους και δίνουν το Καρναβάλι των Μικρών, το πιο ελπιδοφόρο Καρναβάλι!

Τα τραγούδια που θα απολαύσουμε ζωντανά το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19.00 στο Συνεδριακό του Πανεπιστημίου Πατρών, θα ακουστούν στους δρόμους της Πάτρας στην Παρέλαση του Καρναβαλιού των Μικρών (την Κυριακή 15-2-2026) αλλά και μεταξύ άλλων στις παρελάσεις της κορύφωσης του κεφιού το τελευταίο Σαββατοκύριακο 21 και 22 Φεβρουαρίου του Πατρινού Καρναβαλιού.

Παρουσιαστής του Φεστιβάλ θα είναι ο ηθοποιός Παλαιολόγος Χαλίδας.

Οι συμμετοχές του Φεστιβάλ Παιδικού Τραγουδιού 2026

-34ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Η στολή των σκουπιδιών»

Σύνθεση: Μαριλένα Μπόκαρη

Στίχοι: Μαριλένα Μπόκαρη

https://youtu.be/nH9N4r9E-zg

-13ο και 41o Δημοτικά Σχολεία Πατρών «Πράσινο Μέλλον – Ζωή Καθαρή»

Σύνθεση: Βενετία Παπαγγελοπούλου

Στίχοι: Μαθητές/τριες του 41ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Πατρών

https://youtu.be/c-swEDyXOUw

-1ο Ειδικό και 60ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Πράσινη εξέγερση»

Σύνθεση: Δημήτρης Τζαβάρας

Στίχοι: Μάνια Ασημακοπούλου

https://youtu.be/ehrfxElCKGA

-Στρούμπειο (2ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών) «Στο ρυθμό της γης! Οι Μπούλες ξανά»

Σύνθεση: Πολυξένη Πελεκούδα

Στίχοι: Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης

https://youtu.be/gblfrQ1unTw

-64 ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών «Πράσινο Καρναβάλι»

Σύνθεση: Χρήστος Κριθαράκης

Στίχοι: Μαθητές/τριες της ΣΤ΄ Τάξης

https://youtu.be/ioRO8n32gxM

-Πολιτιστικός Σύλλογος Αγυιάς-Τερψιθέας & Σαραβαλίου «Η κυρία Σερμπαντίνα»

Σύνθεση: Κατερίνα Σκαρπέλου, Παναγιώτης Φίλιας

Στίχοι: Γιώργος Μαγιάκης, Κατερίνα Σκαρπέλου

https://youtu.be/pWDQFsVmspY

-Προπαιδική Χορωδία Πολυφωνικής Πάτρας «Η Νεράιδα του δάσους»

Σύνθεση: Μαριλένα Μπόκαρη

Στίχοι: Μαριλένα Μπόκαρη

https://youtu.be/VQ45EL39Nic

-Δημοτικό Σχολείο Καμινίων «Απ΄ τη στάχτη γεννιέται το αύριο»

Σύνθεση: Ευανθία Βέρρα

Στίχοι: Άγγελος Γκουντάνης, Μαρία Γκοβίλα, Γεώργιος Σαραντούδης, Μαθητές/τριες των Ε΄

και ΣΤ΄ τάξεων

https://youtu.be/Fqulf-cYOS0

Θα ακολουθήσει Απονομή αναμνηστικών στους/στις συμμετέχοντες/ουσες

Στο τέλος τραγουδάμε όλοι μαζί: «Ο Καραγκιόζης Μασκαράς» σε στίχους και μουσική Πατρούλας Κάραλη

Ερμηνεία: Πολυφωνική Χορωδία Πάτρας

(Φεστιβάλ παιδικού καρναβαλικού τραγουδιού, 1997)

Ηχογραφήσεις - Video: NoiseBox Studio

Ενορχήστρωση: Διονύσης Μπάστας

Τα τραγούδια έχουν αναρτηθεί στη σελίδα της ΚΕΔΗΠ στο youtube.