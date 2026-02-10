H Πάτρα γιορτάζει την Τσικνοπέμπτη- «Τσικνοπαντρειές στην οδό Γερμανού» και άλλες εκδηλώσεις από το πρωί ως το βράδυ

Οι βραδινές δράσεις στην Άνω Πόλη

Το απόγευμα και το βράδυ οι δράσεις και το ενδιαφέρον μεταφέρονται στην Άνω Πόλη με επίκεντρο την οδό Γερμανού και τίτλο «Τσικνοπαντρειές στην οδό Γερμανού».

Όπως προστάζει το έθιμο, υποψήφιοι γαμπροί … θα εμφανιστούν στις «Τσικνοπαντρειές» στις 7:30μ.μ. Όλες οι ορχήστρες που θα είναι επί της οδού Γερμανού, με τη συνοδεία των Πολιτιστικών Συλλόγων θα παρουσιάσουν αποκριάτικα δρώμενα εμπλουτισμένα με κύριο συστατικό την σάτιρα για να βρεθεί ο καλύτερος «ΓΑΜΠΡΟΣ».

Συγκεκριμένα στις 7.30μ.μ. στην πλατεία Αγίου Γεωργίου θα εμφανιστεί η Λαϊκή Ορχήστρα του Χορευτικού Τμήματος του Δήμου Πατρέων.

Η ορχήστρα μετράει 10 χρόνια μουσικής ζωής και δημιουργίας. Ως μουσικό σχήμα έχει δώσει πολλές συναυλίες εντός και εκτός της πόλης μας και έχει πραγματοποιήσει μουσικά αφιερώματα στο πλαίσιο του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Έχει συνεργαστεί με διάφορους τοπικούς φορείς της πόλης, ως αυτόνομο μουσικό σχήμα αλλά και με το Χορευτικό Τμήμα του Δήμου Πάτρας. Καλλιτεχνική υπεύθυνη και μαέστρος της ορχήστρας είναι η Δήμητρα Αψόμωτου.

Παράλληλα στις 7.30μμ στην οδό Γερμανού μεταξύ των οδών Σωτηριάδου και Βασιλείου Ρούφου-μπροστά από τον Αρχαιολογικό χώρο και δίπλα από το Θέατρο Σκιών «Χρήστος Καλπουζάνης» θα εμφανιστεί η Orkestar Davida Antica θα συντονιστεί με τον διονυσιακό και παραδοσιακό χαρακτήρα της γιορτής παίζοντας τους εξωστρεφείς, χορευτικούς ήχους και ρυθμούς της και ξεδιπλώνοντας το πληθωρικό μωσαϊκό των δυναμικών πνευστών και κρουστών της.

Στις 7.30μμ μπροστά στο Λαϊκό Θέατρο, στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλείας η εξαμελής Ιόνια Ορχήστρα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου, αποτελούμενη από κιθάρες, μπαγλαμά, τρίχορδο και τετράχορδο μπουζούκι, κοντραμπάσο και κρουστά θα παρουσιάσει ένα αφιέρωμα στο λαϊκό-ρεμπέτικο μέσα από τραγούδια των Βασίλη Τσιτσάνη, Απόστολου Καλδάρα, Μάρκου Βαμβακάρη, Γιώργου Ζαμπέτα, Γιώργου Μητσάκη, Μανώλη Χιώτη, Χρήστου Κολοκοτρώνη, Άκη Πάνου, Βαγγέλη Κορακάκη και άλλων γνωστών δημιουργών που έγραψαν αξέχαστα κομμάτια. Ερμηνεύουν ο Χρήστος Παναγιωτόπουλος και η Έλενα Βούλγαρη.

Στην οδό Γερμανού 108 και Μπουκαούρη στις 7.30μμ η Ορχήστρα-Λαϊκή Κομπανία του Δημήτρη Μπεγλερίδη, αποτελούμενη από καταξιωμένους καλλιτέχνες με πολυετή πορεία στο αυθεντικό λαϊκό τραγούδι μας επιφυλάσσει ένα γνήσιο λαϊκό γλέντι απόλυτα ταιριαστό στον παραδοσιακό εορτασμό της Τσικνοπέμπτης. Ιδρυτής και μαέστρος της είναι ο κιθαρίστας Δημήτρης Μπεγλερίδης με εμπειρία άνω των 20 ετών και συνεργασίες με κορυφαίους καλλιτέχνες (Αντ. Βαρδής, Κ. Στανίση, Αλ. Ζαζόπουλος, Γιάννης Ντουνιάς, Μ. Χριστοδουλόπουλος, Χρ. Χολίδης, Στ. Διονυσίου, Μπ. Γκολές, Μαίρη Μαράντη κ.α.). Μαζί του οι Ειρήνη Λαγούδη (τραγούδι) με 20ετή εμπειρία σε κέντρα διασκέδασης και φεστιβάλ και συνεργασίες με μεγάλα ονόματα του χώρου, Αποστόλης Λαμπρόπουλος: μπουζούκι / φωνή και Σάκης Φωτάκιας: κρουστά.

Τέλος στις 7.30μμ στην πλατεία Ταμπαχάνων το μουσικό συγκρότημα Replica θα παρουσιάσει σπουδαία λαϊκά τραγούδια του παρελθόντος, χαρακτηριστικές balkan συνθέσεις, αγαπημένα ποπ-ροκ και έντεχνα τραγούδια. Οι Replica έχουν αφετηρία την Πάτρα και η πορεία τους ξεκινάει το 2016. Με την τωρινή τους σύνθεση λειτουργούν τα τελευταία 3 χρόνια δίνοντας συναυλίες και μουσικές παραστάσεις σε μουσικές σκηνές της πόλης και άλλων περιοχών. Το χαρακτηριστικό της μπάντας είναι οι εναλλαγές μουσικών οργάνων και φωνών, που δίνουν στο σχήμα την ευχέρεια να αποδίδει διαφορετικά μουσικά είδη.

Άνω και Κάτω Πόλη επί αποκριάτικου ποδός! Συντονιστείτε στον ρυθμό της Τσικνοπέμπτης όλη την ημέρα, από το πρωί έως τη νύχτα!

Συνοπτικό πρόγραμμα

Πρωί

11:00π.μ. Προαύλιο Δημαρχείου “Orkestar Davida Antica”

12:00μ.μ. Εκκίνηση πομπής από το Δημαρχείο-Πεζόδρομος Μαιζώνος -Πλατεία Γεωργίου με την συμμετοχή της Orkestar Davida Antica, μελών του Δ.Σ. της ΚΕΔΗΠ-Καρναβάλι Πάτρας, της Γνωμοδοτικής Επιτροπής, της Κριτικής Επιτροπής, Πολιτιστικών Συλλόγων

12:00μ. Στην πλατεία Γεωργίου η ορχήστρα Bandarte μαζί με τους Στρατηγούς του Πατρινού Καρναβαλιού που θα ετοιμάζουν το «μπάτσελορ της νύφης».

-Άφιξη πομπής και μεγάλο υπαίθριο γλέντι με την Bandarte

Απόγευμα-βράδυ

7.30μμ: «Τσικνοπαντρειές» στη Γερμανού-Παραδοσιακά δρώμενα

-πλατεία Αγ. Γεωργίου – Λαϊκή Ορχήστρα Χορευτικού Δήμου Πατρέων

-Οδός Γερμανού μπροστά από Αρχαιολογικό Χώρο μεταξύ οδών Σωτηριάδου & Β. Ρούφου, δίπλα στο Θέατρο Σκιών «Χρήστος Καλπουζάνης»: Orkestar Davida Antica

-Οδός Γερμανού & Ηλείας – Ιόνια Ορχήστρα του Χρήστου Παναγιωτόπουλου

- Οδός Γερμανού και Μπουκαούρη: Ορχήστρα-Λαϊκή Κομπανία Δημήτρη Μπεγλερίδη

-πλατεία Ταμπαχάνων Μουσικό Συγκρότημα Replica