Πάτρα: Ξεριζώθηκε το δέντρο κι έμεινε μια μεγάλη τρύπα δίπλα στην… παιδική χαρά!

Σοβαρούς κινδύνους για ατυχήματα εγκυμονεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί δίπλα στην παιδική χαρά των Υψηλών Αλωνίων, στην Πάτρα, μετά από πρόσφατη κακοκαιρία που έπληξε την περιοχή.

Στο σημείο όπου ξεριζώθηκε δέντρο, αντί να γίνει άμεση αποκατάσταση ή αντικατάστασή του, τοποθετήθηκαν πάνω από την ανοιχτή τρύπα δύο σιδερένιες πινακίδες σήμανσης του Δήμου Πατρέων. Η επιλογή αυτή, σύμφωνα με κατοίκους και γονείς, έχει δημιουργήσει ένα άκρως επικίνδυνο «σκηνικό» σε έναν χώρο όπου καθημερινά κινούνται και παίζουν μικρά παιδιά.

Όπως φαίνεται και στις φωτογραφίες, τα μεταλλικά πόδια των πινακίδων είναι υπερυψωμένα από το έδαφος, με αποτέλεσμα να υπάρχει αυξημένος κίνδυνος πτώσης ή ακόμη και τραυματισμού από πρόσκρουση πάνω στα σιδερένια στηρίγματα. Η επικινδυνότητα είναι προφανής, τόσο για τα παιδιά που παίζουν εντός της παιδικής χαράς όσο και για όσα κινούνται στον περιβάλλοντα χώρο, αλλά και για τους γονείς που τα συνοδεύουν.

Οι κάτοικοι ζητούν την άμεση παρέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να απομακρυνθούν οι πινακίδες και να αποκατασταθεί με ασφάλεια το σημείο.